Livorno, dopo le forti piogge due nuovi divieti di balneazione

2 Settembre 2025

Dopo le forti piogge divieto temporaneo di balneazione anche alla Terrazza Mascagni e alla scalinata di Antignano

Vanno ad aggiungersi ai divieti in vigore alla Bellana e in un tratto a nord della foce del Chioma

È in vigore da oggi, martedì 2 settembre, il divieto temporaneo di balneazione negli specchi d’acqua “Terrazza Mascagni” (non sono interessati gli stabilimenti balneari limitrofi) e, in parte, “Ardenza Sud” (limitatamente allo specchio d’acqua che va da cento metri a sud fino a cento metri a nord rispetto alla scalinata di Antignano).

Il divieto è stato disposto dall’Amministrazione comunale in via preventiva a tutela della salute pubblica (in base all’ordinanza gestionale n. 128/2024) dopo la segnalazione da parte di ASA dell’attivazione dello scarico a mare di alcuni terminali delle fognature bianche e degli scaricatori di piena con rilascio di acque di scorrimento, a seguito delle forti piogge verificatesi nelle scorse ore.

Adesso occorrerà attendere gli esiti dei campionamenti disposti da ARPAT, in base ai quali i divieti di balneazione potranno essere revocati in tutto o in parte.

Rimangono inoltre in vigore, sempre in attesa di campionamenti da parte di ARPAT con esito favorevole alla balneazione, i divieti negli specchi d’acqua Bellana e Quercianella limitatamente al tratto a nord della foce del torrente Chioma (compresa) fino alla spiaggia del Ghiaione (compresa). Questi due specchi d’acqua sono interdetti alla balneazione dal 29 agosto, sempre a causa degli effetti delle forti piogge dei giorni precedenti.

Si ricorda che anche nello specchio d’acqua alla foce del Rio Felciaio è interdetta la balneazione, per tutta la stagione 2025.