Livorno – Droga in Garibaldi: 15 misure cautelari, 38 perquisizioni e 22 irregolari verso l’espulsione (Video)

27 Agosto 2025

I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, nelle province di Livorno e Pisa, coadiuvati dai Reparti dell’Arma territoriale competente, nonché da R.O.S., da S.O.S. e S.I.O. del 6° Battaglione Toscana, Nucleo Elicotteri di Pisa, Nuclei Cinofili di Firenze e San Rossore (PI), per un totale di oltre 150 Carabinieri, stanno eseguendo dalle prime ore di questa mattina un’ordinanza applicativa di misure cautelari – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Livorno su richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di 15 soggetti , ritenuti responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Ulteriori 38 soggetti sono destinatari di decreto di perquisizione per i medesimi reati e, per 22 di questi, risultati irregolari sul territorio nazionale e non destinatari di misura cautelare, è stata avviata la procedura per l’espulsione.

Il provvedimento è stato emesso a seguito di un’indagine, denominata “Garibaldi”, che ha riguardato la zona dell’omonima piazza labronica, condotta con attività di osservazione (anche tramite sistemi di videosorveglianza), pedinamento e controllo, ed ha avuto come obiettivo quello di disarticolare una piazza di spaccio operante 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per un giro d’affari giornaliero stimato in circa 1.000 €.

