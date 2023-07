Home

31 Luglio 2023

Livorno, due volontari raccolgono 600 mozziconi da piazza Cavour

Livorno 31 luglio 2023 – Livorno: due volontari raccolgono 300 grammi di mozziconi in tre ore

Ieri mattina, due volontari hanno dedicato il loro tempo a rendere la città di Livorno più pulita e più bella. Si tratta di Francesco Stefanini, noto come Mr Green, e Pregu Vol, due acchiapparifiuti che si occupano di raccogliere i rifiuti abbandonati per le strade.

I due si sono incontrati alle 8.30 in piazza Cavour, armati di guanti; aspiramozziconi “dashi portami con te”; sacchetti, e hanno iniziato la loro missione ecologica.

Il loro obiettivo era quello di eliminare i mozziconi di sigaretta, uno dei rifiuti più diffusi e più dannosi per l’ambiente. I mozziconi, infatti, contengono sostanze tossiche che inquinano il suolo e le acque, e possono impiegare fino a 10 anni per degradarsi. Inoltre, sono una minaccia per gli animali, che possono ingerirli o impigliarsi in essi.

In tre ore di attività, i due volontari hanno raccolto ben 300 grammi di mozziconi, che corrispondono a circa 600 sigarette. Un risultato notevole, ma anche preoccupante, se si pensa alla quantità di mozziconi che vengono gettati ogni giorno a terra dai fumatori incivili. I due volontari hanno documentato la loro raccolta con delle foto e dei video che hanno condiviso sui social network, per sensibilizzare i cittadini sul problema.

I passanti per la strada li guardavano come fossero due alieni e li interrogavano sulla loro iniziativa. Alcuni erano curiosi e li elogiavano per il loro gesto, altri erano indifferenti o scettici. Francesco Stefanini ha raccontato che spesso gli chiedono se lavora per il comune e che lui risponde sempre con gentilezza che è volontario per rendere la città migliore. Pregu Vol ha aggiunto che vorrebbe coinvolgere più persone in questa attività e che spera che il comune li sostenga con dei progetti di prevenzione e di educazione ambientale.

Alle 11.00 i due volontari hanno smontato il loro “dashi portami con te”, un carrello dove depositano i rifiuti raccolti, e sono andati a casa. Hanno dichiarato di essere soddisfatti del loro lavoro, ma anche consapevoli che c’è ancora molto da fare per rendere Livorno una città più pulita e più verde. Invitato i cittadini a seguire il loro esempio e a non gettare i mozziconi a terra, ma a usare gli appositi posacenere o i contenitori per la raccolta differenziata. Hanno anche ringraziato tutti coloro che li hanno sostenuti e incoraggiati con dei messaggi o dei gesti di solidarietà.

