Livorno è casa nostra: MrGreen ripulisce, segnala e non si arrende

19 Gennaio 2026

Livorno 19 gennaio 2026

Una pedalata, un carretto e tanta determinazione. È così che MrGreen ha scelto di dedicare un’intera giornata a Livorno, trasformando un gesto individuale in un messaggio collettivo di rispetto e amore per la città.

Sabato 17 gennaio 2026, MrGreen è partito in sella alla sua bicicletta a pedalata assistita, con il carretto agganciato, diretto verso La Rosa, nel piazzale di via Martin Luther King. Qui si trova il rifugio dei gatti, un luogo che dovrebbe rappresentare cura e attenzione, ma che purtroppo convive con una discarica a cielo aperto, segno evidente di inciviltà e abbandono.

Arrivato sul posto, MrGreen ha fatto la sua parte: ha trasportato uno scaldabagno all’isola ecologica, poi è tornato indietro per recuperare un forno e una seggiola. Azioni semplici, ma fondamentali, che dimostrano come il rispetto delle regole e dell’ambiente non richieda gesti eroici, ma responsabilità quotidiana. L’abbandono dei rifiuti è stato segnalato alle autorità competenti: ora si attende un intervento tempestivo per restituire dignità all’area.

La giornata non poteva però concludersi senza una tappa simbolica: lo Scoglio della Regina. Un luogo amatissimo dai livornesi, già più volte ripulito da MrGreen, ma che dopo ogni mareggiata torna a riempirsi di rifiuti. Anche questa volta non si è tirato indietro: in poche ore ha raccolto tra gli 8 e i 10 chili di scarti, sottraendoli al mare e all’ambiente.

«Piccoli gesti, se ripetuti con costanza, possono fare la differenza», è il messaggio che accompagna questa nuova “missione” verde. Un invito semplice e diretto a non voltarsi dall’altra parte, a sentirsi parte attiva della propria città.

Perché Livorno non è solo un luogo da vivere, ma una casa da rispettare. Sempre.

