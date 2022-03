Livorno e comunità ucraina in piazza per dire no alla guerra (Foto e Video)

Home

2 Marzo 2022

Livorno 2 marzo 2022

Si è in Piazza del Luogo Pio, dove ancora visibili sono le tracce della guerra mondiale nella nostra città la manifestazione “NO alla guerra, SI alla pace”

Livorno e comunità ucraina in piazza per dire no alla guerra

All’’iniziativa è promossa dalla Comunità di Sant’Egidio nel giorno in cui papa Francesco ha indetto una giornata di digiuno e di preghiera per l’Ucraina erano presenti testimoni, comunità ucraina, vescovo, sindaco e comunità di Sant’Egidio

