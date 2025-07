Livorno e il Mascagni Festival protagonisti all’Expo Mondiale in Giappone: successo per Cavaller-IA Rusticana

Home

18 Luglio 2025

Osaka, 16 luglio 2025 — La settimana dedicata alla Toscana all’Expo di Osaka è ufficialmente aperta, con eventi che mettono in evidenza le eccellenze artistiche, culturali e gastronomiche della regione. Un focus particolare è riservato a Livorno e al Mascagni Festival, protagonista tra le eccellenze della nostra regione con il visionario progetto Cavaller-IA Rusticana, che ha debuttato in prima mondiale ieri sera ad Osaka.

Cavaller-IA Rusticana / l’amore ai tempi del digitale, nuova creazione del Mascagni Festival ispirata alla celebre Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, ha incantato il pubblico internazionale con un’opera che intreccia passato e futuro, esplorando emozioni umane attraverso lo sguardo freddo e analitico delle intelligenze artificiali.

La performance, andata in scena il 16 luglio presso il Padiglione Italia di Expo Osaka e replicata fino al 18 luglio, ha visto protagonisti il soprano Rachael Jane Stellacci nel ruolo di Santuzza e il tenore Davide Piaggio come Turiddu, accompagnati al pianoforte da Massimo Salotti. A rendere unica la messa in scena, la presenza di AURA-3025, intelligenza artificiale narrante che ha guidato il pubblico in un viaggio emozionale e tecnologico.

La regia è stata firmata da Marco Voleri, ideatore del progetto, con la produzione affidata a Mascagni Festival e Bernini s.r.l., mentre la tecnologia AI è stata curata da Borgo Interactive S.R.L.

Alla serata inaugurale hanno partecipato rappresentanti della Regione Toscana, istituzioni locali e il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Osaka, confermando il forte legame tra istituzioni italiane e giapponesi e l’importanza del Mascagni Festival come ambasciatore della cultura toscana nel mondo.

Soddisfazione per il direttore artistico del Mascagni Festival Marco Voleri: “questo progetto dimostra che l’opera può ancora sorprendere e parlare a tutti, anche in un’epoca dominata dalla tecnologia. La scelta di unire la tradizione di Mascagni con l’intelligenza artificiale ha raccolto un consenso importante: è l’inizio di un percorso che potrà far conoscere e apprezzare il suo genio alle nuove generazioni, intrecciando memoria e innovazione.”

