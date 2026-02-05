Home

Uncategorized

Livorno e isole: Codice giallo per rischio vento e rischio idrogeologico

Uncategorized

5 Febbraio 2026

Livorno e isole: Codice giallo per rischio vento e rischio idrogeologico

Livorno 5 febbraio 2026 Livorno e isole: Codice giallo per rischio vento e rischio idrogeologico

Ancora condizioni di tempo perturbato sulla Toscana, con un nuovo impulso atteso nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 febbraio, che potrà portare piogge diffuse anche a carattere di rovescio temporalesco, con cumulati massimi significativi. Pertanto la Protezione civile regionale, con il bollettino odierno, ha emanato un avviso in codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che sarà in vigore su tutta la Toscana dalla mezzanotte di oggi, giovedì 5 febbraio, fino alle ore 12 di domani, venerdì 6 febbraio.

Per il territorio di Livorno e zone costiere limitrofe, Gorgona e le altre isole dell’Arcipelago è previsto il codice giallo anche per rischio vento, in vigore dalle ore 3 di questa notte (tra giovedì e venerdì) fino alle ore 9 di sabato 7 febbraio.

Per le prime ore di venerdì 6 febbraio sono attesi venti meridionali con raffiche fino a 60-80 km/h, poi intorno a metà mattinata venti da nord-ovest con raffiche fino a 70-90 km/h, con mari molto mossi.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e di osservare i seguenti accorgimenti:

come comportarsi in caso di forti piogge

evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei;

come comportarsi in caso di forte vento

fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;

guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;

spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta;

limitare le attività all’aperto e gli spostamenti;

fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);

non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.

Livorno e isole: Codice giallo per rischio vento e rischio idrogeologico