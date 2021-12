Home

Livorno e la magia del Natale 2021 in un video di Take1

24 Dicembre 2021

Livorno 24 dicembre 2021

La magia del Natale 2021 regalata ai livornesi in un video realizzato da un gruppo di videomaker (Take1) per le strade di Livorno come augurio a tutti i livornesi.

Take1: “Da amanti delle luci, dei colori e di Livorno, con questo video, vogliamo augurare un sereno Natale a tutti in un momento così difficile”

Nel breve video tutta l’atmosfera natalizia, le luminare, lo shopping, le vetrine e il regalo.

Emiliano e Leonardo; due grandi amici appassionati di fotografia e cinema, hanno fondato la Take 1 circa due anni fa, nella speranza di andare oltre il semplice hobby.

Lavorano nel settore del videomaking e fotografico da diversi anni e dal prossimo 8 Gennaio, inaugureranno un nuovo studio in co-working con l’associazione di Livorno Artistica e il fumettista Alessandro Balluchi, in piazza XX Settembre

