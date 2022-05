Home

16 Maggio 2022

Livorno, e ora? Ai Playoff con la probabile assenza dei tifosi

Con la vittoria per 0-1 sul campo dell’Armando Picchi, e con quella di mercoledì scorso (contro il Figline) il Tau finisce primo nel girone va in serie D con il Figline nonostante la sua solidità difensiva arrivata anche sulle cronache nazionali col servizio di Cristiano Militello su Striscia lo Striscione

L’US Livorno invece dopo una stagione di campionato, per lasciare l’eccellenza e salire in serie D dovrà affrontare gli spareggi nazionali. La strada per la serie D è ancora in salita anche se tutto non è perduto, ma i tifosi sono arrabbiati. “Non ci meritate. Ai playoff senza di noi” è quanto hanno detto ieri al termine della partita Livorno Tau. Una strada dunque in salita e molto probabilmente senza il supporto dei tifosi ancora più difficile

Vediamo più nel dettaglio che cosa accarà ora e quale futuro si prospetta per l’US Livorno

Il calendario delle sue partite si potrà allungare fino al 19 giugno data dell’ultima partita in calendario se tutto per il Livorno andasse bene

La prima gara per il Livorno è in trasferta e viene giocata in casa del Maccarese il 29 maggio, il ritorno sul campo del Picchi è fissato per il 5 giugno.

La vincente della semifinale (Livorno o Maccarese) dovrà affrontare la vincente del triangolare dell’Emilia Romagna (chiamata 1, mentre la 2 è la vincente dei play off emiliani) chenon si è ancora concluso, l’ultima giornata avverrà il 22 Maggio quando si scontreranno Corticella – Cittadella Vis Modena. Chi arriva primo affronterà il Pomezia e la vincente se la vedrà con la vincente di Maccarese Livorno.

