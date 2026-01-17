Home

Cronaca

Livorno e turismo, oggi debutta lo spot promozionale con Giorgio Chiellini (Video)

Cronaca

17 Gennaio 2026

Livorno e turismo, oggi debutta lo spot promozionale con Giorgio Chiellini (Video)

Livorno 17 gennaio 2026 Livorno e turismo, oggi debutta lo spot promozionale con Giorgio Chiellini

La città di Livorno riparte dal turismo: Giorgio Chiellini protagonista della nuova campagna promozionale

Livorno accende i riflettori sulla stagione turistica 2026 con una campagna di promozione dal respiro nazionale e un testimonial d’eccezione: Giorgio Chiellini. È stato presentato oggi lo spot ufficiale che segna il debutto della nuova strategia di marketing territoriale curata da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea, l’ente incaricato dal Comune della promozione turistica della città.

A prestare volto e voce al progetto è uno dei livornesi più conosciuti al mondo. Ex capitano della Nazionale italiana e dirigente sportivo della Juventus, Chiellini ha scelto di legare la propria immagine alla città natale, diventandone ambasciatore in una narrazione che intreccia identità, valori e appartenenza.

Lo spot, girato nella cornice simbolo della Terrazza Mascagni, costruisce un parallelismo tra il carattere del difensore e quello di Livorno. Come Chiellini in campo, la città si racconta come forte, autentica, a tratti ruvida, ma profondamente leale e capace di accogliere. Un’identità che non si svela subito, ma che conquista chi decide di andare oltre la prima impressione.

Nel video televisivo da 30 secondi, un semplice gesto – il “tunnel” tentato da un bambino ai danni di un Chiellini inizialmente distratto – si trasforma in un momento di gioco e in un abbraccio. Una scena simbolica che diventa metafora di Livorno: una città che custodisce le proprie radici, ma che sa aprirsi con spontaneità alle nuove generazioni e ai visitatori.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Livorno

La versione estesa da un minuto, destinata alla diffusione sui canali social di Visit Livorno gestiti da Fondazione LEM, amplia lo sguardo sul territorio. Le immagini accompagnano lo spettatore tra il quartiere Venezia, le colline che abbracciano la città, le scogliere di Calafuria e l’Acquario di Livorno, componendo un racconto visivo suggestivo e coinvolgente, capace di restituire la varietà dell’offerta livornese.

A spiegare il senso e gli obiettivi dell’operazione è il coordinatore di Fondazione LEM, Adriano Tramonti, che sottolinea come si tratti di un passaggio strategico importante per la promozione della città. Pur non essendo la prima presenza sui media nazionali, è la prima volta che Livorno si presenta con un progetto costruito attorno a un testimonial di caratura internazionale. Centrale, inoltre, la scelta del periodo di lancio: le prime settimane dell’anno, quando i viaggiatori iniziano a immaginare e pianificare le proprie vacanze.

La campagna è il risultato di un percorso triennale di strutturazione delle attività di marketing territoriale, sviluppato sulla base del piano di valorizzazione turistica elaborato dal destination manager Joseph Ejarque. Un lavoro che, come annunciato, sarà presto oggetto di un evento di restituzione, mentre lo sguardo è già rivolto alla programmazione dei prossimi anni.

Livorno e turismo, oggi debutta lo spot promozionale con Giorgio Chiellini

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: consolidare i flussi turistici e rafforzare una visione che renda Livorno non più soltanto una città di passaggio, ma una destinazione riconoscibile, consapevole e desiderata.

La campagna entrerà nel vivo da domenica 18 gennaio con una diffusione multicanale che prevede la presenza su corriere.it e su LA7 Advanced TV, grazie a tecnologie di targetizzazione geografica sulle smart TV, per intercettare i bacini di utenza più interessati all’offerta turistica livornese.

Con Giorgio Chiellini come volto e Livorno come racconto, la città prova così a presentarsi al grande pubblico con una narrazione forte, identitaria e proiettata al futuro.