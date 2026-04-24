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Cronaca

Livorno, eccellenze toscane in nave per sostenere la Mayor Von Frinzius

Cronaca

24 Aprile 2026

Livorno, eccellenze toscane in nave per sostenere la Mayor Von Frinzius

Livorno 24 aprile 2026 Livorno, eccellenze toscane in nave per sostenere la Mayor Von Frinzius

“Tra Cielo e Mare”: sulla Moby Legacy gusto e solidarietà per la Mayor Von Frinzius

Una nave, eccellenze gastronomiche toscane e un obiettivo solidale. A Livorno si è svolta la seconda edizione di “Tra Cielo e Mare – Le eccellenze toscane del gusto sulle ali della solidarietà”, evento ospitato a bordo della Moby Legacy, tra le navi traghetto più grandi al mondo, ormeggiata nel porto cittadino.

L’iniziativa, promossa da Moby, ha trasformato la nave in un vero e proprio percorso del gusto, coinvolgendo circa 20 artigiani provenienti da diverse province della Toscana. Un viaggio tra sapori autentici e tradizioni culinarie, con degustazioni che hanno spaziato dalla zuppa di Aquilea alle carni e salumi artigianali, dalla pasta fresca ai prodotti biologici, fino a dolci, gelati e specialità tipiche come la Marocca di Casola.

Accanto alle proposte gastronomiche, spazio anche a vini selezionati e liquori, ma a distinguersi è stata la presenza dei caffè di terroir firmati Fratelli Bonacchi, realtà impegnata nella valorizzazione di una filiera sostenibile e consapevole. Grazie alla guida degli ambassador e a tecniche innovative di estrazione, i partecipanti hanno potuto assaporare caffè provenienti da Brasile, Etiopia, India e altri Paesi, scoprendone aromi e caratteristiche uniche.

Cuore dell’evento, però, è stata la solidarietà. L’intero ricavato è stato destinato alla Mayor Von Frinzius APS, storica compagnia teatrale livornese che da anni si distingue per il suo impegno nell’inclusione, portando sul palco attori con e senza disabilità in collaborazione con la Fondazione Teatro Goldoni.

“Tra Cielo e Mare” si conferma così non solo un evento enogastronomico di alto livello, ma anche un momento di condivisione e sensibilizzazione, capace di unire eccellenze del territorio e attenzione sociale. Un’iniziativa che dimostra come il gusto possa diventare veicolo di solidarietà e partecipazione.