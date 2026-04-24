Livorno, eccellenze toscane in nave per sostenere la Mayor Von Frinzius
Livorno 24 aprile 2026 Livorno, eccellenze toscane in nave per sostenere la Mayor Von Frinzius
“Tra Cielo e Mare”: sulla Moby Legacy gusto e solidarietà per la Mayor Von Frinzius
Una nave, eccellenze gastronomiche toscane e un obiettivo solidale. A Livorno si è svolta la seconda edizione di “Tra Cielo e Mare – Le eccellenze toscane del gusto sulle ali della solidarietà”, evento ospitato a bordo della Moby Legacy, tra le navi traghetto più grandi al mondo, ormeggiata nel porto cittadino.
L’iniziativa, promossa da Moby, ha trasformato la nave in un vero e proprio percorso del gusto, coinvolgendo circa 20 artigiani provenienti da diverse province della Toscana. Un viaggio tra sapori autentici e tradizioni culinarie, con degustazioni che hanno spaziato dalla zuppa di Aquilea alle carni e salumi artigianali, dalla pasta fresca ai prodotti biologici, fino a dolci, gelati e specialità tipiche come la Marocca di Casola.
Accanto alle proposte gastronomiche, spazio anche a vini selezionati e liquori, ma a distinguersi è stata la presenza dei caffè di terroir firmati Fratelli Bonacchi, realtà impegnata nella valorizzazione di una filiera sostenibile e consapevole. Grazie alla guida degli ambassador e a tecniche innovative di estrazione, i partecipanti hanno potuto assaporare caffè provenienti da Brasile, Etiopia, India e altri Paesi, scoprendone aromi e caratteristiche uniche.
Cuore dell’evento, però, è stata la solidarietà. L’intero ricavato è stato destinato alla Mayor Von Frinzius APS, storica compagnia teatrale livornese che da anni si distingue per il suo impegno nell’inclusione, portando sul palco attori con e senza disabilità in collaborazione con la Fondazione Teatro Goldoni.
“Tra Cielo e Mare” si conferma così non solo un evento enogastronomico di alto livello, ma anche un momento di condivisione e sensibilizzazione, capace di unire eccellenze del territorio e attenzione sociale. Un’iniziativa che dimostra come il gusto possa diventare veicolo di solidarietà e partecipazione.