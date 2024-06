Home

Cronaca

Aree pubbliche

Livorno, ecco i nuovi parcheggi riservati ai tifosi del basket. Municipale: “Siamo su un incidente. Appena liberi passiamo”

Aree pubbliche

1 Giugno 2024

Livorno, ecco i nuovi parcheggi riservati ai tifosi del basket. Municipale: “Siamo su un incidente. Appena liberi passiamo”

Livorno 1 giugno 2024 – Livorno, ecco i nuovi parcheggi riservati ai tifosi del basket, Municipale: “Siamo su un incidente appena liberi passiamo”

La lettera –

“Colgo l’occasione per alcune considerazioni sul comportamento menefreghista di alcuni tifosi (dico tifosi perchè ne ho visti alcuni parcheggiare per poi entrare al palazzetto) durante l’ultima partita della Pielle al Pala Macchia.

Capisco che data l’importanza della partita, questa abbia attirato un gran numero di persone, ma se hai uno scooter e non trovi posto davanti all’ingresso del palazzetto non puoi parcheggiarlo in un posto per disabili: fai 100 metri in più e lo parcheggi da un’altra parte.

La cosa triste è che non era un fenomeno limitato a un solo posto disabili nell’area destinata a parcheggio davanti al Pala Macchia.

Se quei 5 geni (come si vede nella foto) hanno scambiato la segnaletica orizzontale gialla come area scooter pensando che lo spazio per il disabile sia solo il quadrato blu col disegno della carrozzina, altri molto più astuti hanno fatto sì che altri due posti per disabili rimanessero inutilizzabili.

Sì inutilizzabili, perché anche se potevi parcheggiarci l’auto poi eri impossibilitato a poter uscire. L’area gialla tratteggiata che serve al disabile per scendere e salire dall’auto utilizzando una carrozzina, era usata anche questa come parcheggio di scooter.

Ringrazio questi tifosi geni dello scooter per i loro parcheggi creativi, rientrati a casa con l’amaro in gola come coloro che non hanno potuto usufruire del posto disabili.

La seconda considerazione riguarda il servizio che la polizia municipale dovrebbe garantire, ma purtroppo non è colpa loro. Sono le ore 21, telefoni alla municipale, esponi il problema e ti rispondono “siamo su un incidente, avvisiamo la pattuglia, appena liberi passano“.

E intanto? Chi ha bisogno del posto deve rimanere ore in auto ad attendere l’intervento della municipale dopo qualche ora?

E magari poi quando arrivano sul posto non c’è neppure il mezzo per rimuovere gli scooter e si fanno la multa; ma a chi ne ha bisogno il problema rimane.

Oppure ancora peggio la municipale arriva sul posto dopo il termine della partita quando il piazzale è ormai vuoto.

E’ il sistema dell’intervento per l’uso improprio del posto disabile che deve essere ripensato secondo la logica dell’intervento immediato.

Se il posto per legge è riservato significa che chi lo deve utilizzare ha una serie di problematiche e l’abusivismo di alcuni parcheggiatori crea problematiche enormi a coloro che ne dovrebbero usufruire.

Purtroppo per esperienza se chiami la municipale in prossimità del cambio turno, fai prima a non chiamare. La notte poi idem perchè non c’è personale a sufficienza in servizio.

Ci vorrebbe una sezione della municipale magari su due ruote dedicata a questa problematica h24. Chiami? Scattano sul posto, verificano sanzionano e fanno intervenire il o i mezzi per la rimozione immediata.

La sola multa e i punti della patente non risolvono il problema.

Infatti chi deve utilizzare lo stallo rimane becco e bastonato perché deve trovare un altro parcheggio e poi con tutti i disagi del caso fare chilometri per andare dove deve, magari a casa.

Che per sempre siano i menefreghisti a dover tornare a casa a piedi”.

Livorno, ecco i nuovi parcheggi riservati ai tifosi del basket