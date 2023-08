Home

Livorno, ecco il kit del Comune per i nuovi nati

1 Agosto 2023

Livorno, 1° agosto 2023 – L’Amministrazione comunale accoglierà i nuovi nati dal mese di agosto con un kit di benvenuto che i genitori potranno ritirare nelle farmacie comunali.

A partire da settembre i neogenitori riceveranno a casa una lettera firmata dal sindaco Luca Salvetti che consentirà di ritirare il dono che comprende :

• Prodotti prima infanzia, un contenitore per latte, una coppetta assorbilatte, un succhietto, campioni omaggio per la detersione di corpo, capelli, intimo

• Bambini sicuri, piccola guida per i genitori

• Confezione di salviette umidificate per l’igiene fuori casa.

Al kit sarà inoltre allegato un coupon che darà diritto ai nuovi genitori di usufruire di uno sconto del 20% su linee infanzia dedicate.

“C’è un percorso di vita che inizia – scrive il Sindaco nella sua lettera – un piccolo livornese o una piccola livornese da salutare ed accogliere mentre i genitori con grande gioia ed emozione sono pronti al massimo impegno per accompagnare il figlio o la figlia in una esistenza la più bella e felice possibile. Attimi e giorni unici che l’amministrazione vuol sottolineare con un piccolo regalo di benvenuto, un kit utile e funzionale che pensiamo sia cosa molto gradita.

Queste le Farmacie Comunali dove ritirare il kit:

FARMACIA COMUNALE N.1- SALVIANO

Via Haiphong n. 35, Livorno- Tel. 0586.852533

(orario 8.30-12.30/15.30-19.30)

FARMACIA COMUNALE N. 2 . LA ROSA

Via Settembrini n. 41, Livorno- Tel. 0586.502482

(orario continuato 8.30- 20.00)

FARMACIA COMUNALE N. 3 . BASTIA

Via Garibaldi n. 308, Livorno – Tel. 0586.409924

(orario 8.30-12.30/15.30-19.30)

FARMACIA COMUNALE N.4 . MARRADI

Via Marradi n’ 181, Livorno- Tel. 0586.802343

(orario 8.30-12.30/ 15.30 -19.30)

FARMACIA COMUNALE N.5 . MONTEBELLO

Via Montebello n. 25, Livorno – Tel. 0586.804158

(orario 8.30- 12.30/15.30 -19.30)

FARMACIA COMUNALE N.6.COREA

Piazza Saragat n. 8, Livorno – Tel. 0586.402131

(orario continuato 8.30-20.00)

FARMACIA COMUNALE N. 7 . LORENZINI

Via Montanari n. 14, Livorno- Tel. 0586.858154

(orario 8.30-12.30/15.30-19.30)

FARMACIA COMUNALE N. 8 . GRANDE

Via Cogorano n. 26, Livorno – Tel. 0586.894490

(orario continuato H24)

FARMACIA COMUNALE N. 9 – ALFIERI

Viale Alfieri n.33/35, Livorno- Tel. 0586.403107

(orario 8.30-12.30/15.30-19.30)

La nuova iniziativa è stata presentata a Palazzo Municipale dal sindaco Luca Salvetti, insieme all’assessore alle Partecipate Gianfranco Simoncini, alla direttrice generale delle Farmacie comunali Susanna Fornai e alla Dirigente Anagrafe e Stato Civile del Comune Barbara Cacelli.

“Lo spirito – ha detto il Sindaco – quello di accompagnare i genitori in un momento delicato e bellissimo con un piccolo e utile regalo”.

“Dietro a questo – ha sottolineato l’assessore Simoncini – c’è il lavoro del nostro ufficio Anagrafe che metterà a disposizione delle farmacie l’elenco dei nuovi nati perché le famiglie possano ricevere la lettera del Sindaco”.

