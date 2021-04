Home

29 Aprile 2021

Livorno, ecco quando riapriranno gli stabilimenti balneari

SIB CONFCOMMERCIO-FIBA CONFESERCENTI

Comunicato congiunto: apertura bagni a Livorno

Livorno 29 aprile 2021

Giovedi 22 aprile e oggi giovedi 29 aprile, si sono riuniti gli stabilimenti balneari cittadini per decidere le date di riapertura della stagione estiva 2021 e disposizioni anticovid da attuare.

Erano presenti sia gli stabiliementi del SIB – Confcommercio che della FIBA – Confesercenti: per quanto concerne le misure anticontagio sono stati riconfermati i protocolli anticovid-19 dell’anno scorso, così come confermati anche dalla Regione Toscana nell’ultimo incontro del 26 aprile u.s in quanto ritenuti adeguati e sicuri rispetto al contagio avuto nella stagione 2020.

Per questo tutti gli intervenuti si sono resi disponibili a applicare le misure predisposte in modo rigoroso e attento, al fine di far passare ai propri clienti un’estate sicura e piacevole dopo o duri mesi invernali.

Per quanto concerne le date di riapertura è stato deciso, salvo che per il Bagno Rex che essendo legato alla struttura ricettiva aprirà presumibilmente il 15 maggio, gli altri stabilimenti Comunali apriranno tutti tra il 22 maggio e il 2 di giugno in base ciascuno alla proprie necessità di ripresa funzionalità della struttura in sicurezza.

