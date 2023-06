Home

Livorno, ecco Va dove Ti Porta il Bus

7 Giugno 2023

Studenti scoprono le loro città col bus (e imparano a usare il mezzo pubblico)

Livorno 7 giugno 2023

Il viaggio di “Va’ dove ti porta il bus” è arrivato anche a Livorno. Il progetto didattico promosso da Autolinee toscane è in fase di ultimazione, dopo che nei mesi di dicembre e gennaio è stata realizzata una campagna informativa rivolta alle scuole, grazie alla preziosa collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, che ha consentito di raccogliere le adesioni di 55 classi tra primarie e secondarie di primo grado di Livorno, Massa, Carrara, Pisa, Lucca, Siena, Grosseto, Pistoia, Prato, Arezzo, Firenze.

Il progetto è finalizzato non solo ad incentivare l’uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, ma anche a fornire gli strumenti per imparare a muoversi in autonomia, favorire l’immagine del viaggio in bus come un’occasione per acquisire maggiore consapevolezza del valore storico-artistico e turistico della propria città. Sono complessivamente tre gli incontri che ogni classe ha seguito con il supporto di operatori didattici qualificati. In aula sono stati presentati i servizi urbani di Autolinee toscane e l’organizzazione dell’azienda, valorizzando l’importanza del rispetto delle regole ed i vantaggi dell’utilizzo dei mezzi pubblici che garantiscono anche sicurezza e rispetto dell’ambiente. Tutte le classi hanno avuto modo di sperimentare un’uscita in autobus con il supporto degli insegnanti e dell’operatore didattico in modo da mettere in pratica le regole apprese e per scoprire i luoghi di interesse che grazie alle linee urbane è possibile incontrare.

A LIVORNO le classi coinvolte sono la VA e la VB della scuola primaria Benci, la 1G e la 2D della scuola secondaria Borsi.

Durante il viaggio, i bambini animati da un forte entusiasmo, sono saliti sui bus della LAM ROSSA, sperimentando tutte e tre le direzioni (Antignano Miramare, Montenero e Leccia Scopaia).

Le due classi V della scuola Benci hanno percorso la linea LAM ROSSA direzione Miramare. Il tragitto in entrambe le uscite è stato quello compreso tra Piazza delle Repubblica e il capolinea di Miramare. In piazza delle Repubblica è stato possibile parlare subito con la classe di due dei luoghi di interesse su cui avrebbero dovuto lavorare nell’incontro successivo: la Fortezza Nuova e la piazza stessa, della quale hanno osservato il caratteristico “voltone”.

Una volta saliti sull’autobus in direzione Antignano, hanno percorso tutta la linea fino a Miramare dove i bambini hanno passato una piacevole pausa vista mare. Al ritorno è stato percorso lo stesso tragitto. I luoghi di interesse e storicamente rilevanti che è stato possibile osservare durante il percorso sono numerosi; oltre a quelli che sono stati oggetto di lavoro per i pannelli è stato possibile osservare anche via Grande e piazza Grande, piazza della Vittoria e piazza Attias, il quartiere la Rosa e la Chiesa dell’Apparizione.

La classe IG della Scuola Borsi ha utilizzato la LAM ROSSA direzione La Leccia/Scopaia. È stato fatto un giro del quartiere, che fino a circa quarant’anni fa era aperta campagna. Fino agli inizi del ‘900 lì si trovavano i campi coltivati della Fattoria Sproni. Al ritorno gli studenti sono scesi in piazza Cavour per poi tornare a piedi passando di fronte al Mercato Centrale per osservare da vicino anche questi luoghi.

La classe 2D della Scuola Borsi è salita sulla LAM ROSSA – Montenero. Il tragitto è stato quello compreso tra via Grande fino al capolinea in piazza delle Carrozze con visita alla stazione della funicolare. Al ritorno anche questa classe si è fermata ad osservare il Mercato Centrale.

Il progetto è gratuito per tutti i partecipanti.

Positivo anche il giudizio dei docenti. Questo il commento delle insegnanti Arianna Andolfi e Flora Giordano della Scuola Benci: “gli alunni che hanno aderito al progetto, hanno seguito la parte teorica del progetto condotta dall’operatrice con interesse e curiosità.

I bambini hanno dimostrato entusiasmo sia nell’elaborazione dei disegni da destinare al progetto per le pensiline, sia nel tragitto a bordo del bus (destinazione Miramare).

L’esperienza è stata assolutamente positiva e accolta con entusiasmo, sia in classe che in bus”.

