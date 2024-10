Home

Livorno, farmacia ospedaliera in lutto per l’improvvisa scomparsa di Roberta Torni

Cronaca

8 Ottobre 2024

LIVORNO, 8 ottobre 2024 – Livorno, farmacia ospedaliera in lutto per l’improvvisa scomparsa di Roberta Torni

L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Roberta Torni (61 anni), in servizio da anni come collaboratrice amministrativa nella farmacia ospedaliera di Livorno dopo aver lavorato anche al provveditorato della ex Asl 6.

I colleghi la ricordano come “una persona mite e riservata, dal cuore grande, che ha vissuto le tante fasi di trasformazione del servizio farmaceutico avvenute negli anni, favorendo quella coesione e identità del gruppo che ci ha consentito di crescere sempre”.

L’Azienda USL Toscana nord ovest, tutto il personale dell’ospedale e in particolare i colleghi della Farmacia si stringono commossi alla famiglia.