9 Luglio 2024

Livorno 9 luglio 2024 – Livorno Footgolf 2013 vince la Coppa Toscana

Impresa storica per la squadra livornese del “Livorno Footgolf 2013”, che alza al cielo la Coppa Toscana a squadre, che si è disputata domenica 7 luglio nella splendida cornice del Golf Bellosguardo di Vinci (FI), organizzata da Fg Toscana.

La competizione si è svolta su 9 buche, nella modalità match-play a squadre, stile Ryder Cup di Golf, con in palio tre punti potenziali in ogni buca: coppia (foursome), singolo (fourball), singolo (individuale).

Labronici che si presentano al campo con due defezioni importanti, quello della stella extra-region Cavicchi, e dell’affidabile Ciantelli.

Nonostante i ranghi ridotti, già nella prima sfida vinta contro Arezzo si è percepita la voglia della squadra di superare il turno, per poi giocarsela contro Pisa, un derby a viso aperto contro i nerazzurri favoriti della vigilia, che hanno subito dapprima la rimonta del LF2013 a due buche dalla fine, e poi il sorpasso decisivo all’ultima buca.

I livornesi hanno dovuto fare di necessità virtù, costretti a giocare con Favilli fisso nella fourball, Santoni nell’individuale, e Machì-Luchetti a competere nella specialità a coppie, con Patrizia Busoni invece impiegata nelle buche corte, dove contano precisione e freddezza. Quindi pochissime rotazioni, ed energie fisiche e nervose messe a durissima prova.

Nella finale tutta livornese contro Shangay, inizio in salita con due punti persi sui tre disponibili, a causa di un inizio troppo contratto.

Agli ordini del coach-giocatore Giovanni Machì il team non si è scomposto, riuscendo a vincere l’ambito trofeo allo spareggio.

Diversi i passaggi chiave: Favilli super nelle buche più difficili, vedasi ad esempio i due birdie su tre gare collezionati alla temibile buca 6. Luchetti concreto e costante per tutta la competizione, e grazie al suo sinistro, ha permesso di dominare nelle buche più congeniali ai mancini naturali. Patrizia Busoni, impiegata per il 90% nelle buche corte, è riuscita nel secondo tiro vs Pisa, alla buca 1, a rimettere in gioco una palla quasi impossibile, favorendo il pareggio, che ha mantenuto la squadra in vantaggio nella gara.

Infine Santoni, il Capitano non tradisce le attese, accendendosi soprattutto in Finale, collezionando un parziale di -5 sul par sulle sole sette buche giocate nell’individuale, con uno strepitoso eagle alla buca 4.

Nello spareggio, zampino decisivo di Machì-Luchetti, che grazie al par portato a casa il punto che vale la vittoria.

Incredibile la gioia a fine gara ed alla premiazione, di un gruppo ritrovato, coeso, compatto, che ha vinto grazie sicuramente alle scelte azzeccate del coach Machì, ed alla gran voglia di vincere.

Nelle edizioni giocate da LF2013, su dieci gare giocate, il bilancio è da stropicciarsi gli occhi: otto vittorie, un pareggio, una sconfitta.

Il prossimo impegno a livello Regionale è previsto per Domenica 21/7 al Golf Montelupo, per la sesta gara del Campionato.

Roster LF 2013

Giovanni Machì (coach)

Busoni Patrizia

Luchetti Edoardo

Favilli Dario

Santoni Stefano (Cap)

Il cammino del LF 2013

Quarti: vs Arezzo FootGolf 2,5-0,5

Semifinale: vs FootGolf Pisa 1-2

Finale 1°p: vs FootGolf Shangay 1,5-1,5. Vittoria allo spareggio giocato alla buca 9.

Classifica Finale Coppa Toscana a squadre 2024

Class. Livorno Footgolf 2013 Class. FG Shangay Class. FG Pisa Class. FG Siena Class. Arezzo FG SC Class. FG Empoli A.D. Class. Fermana FG Class. FG Firenze

Albo D’Oro della competizione

2020 FootGolf Siena

2021 FootGolf Shangay

2022 Livorno FootGolf 2013

2023 FootGolf Pisa

2024 Livorno FootGolf 2013

