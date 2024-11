Home

Cronaca

Livorno: forte vento abbatte arbusti al Mascagni, chiusa pista ciclabile e marciapiede

Cronaca

22 Novembre 2024

Livorno: forte vento abbatte arbusti al Mascagni, chiusa pista ciclabile e marciapiede

Livorno 22 novembre 2024 Livorno: forte vento abbatte arbusti al Mascagni, chiusa pista ciclabile e marciapiede

L’allerta meteo arancione per forte vento, attualmente in vigore, ha già causato disagi in città. Questa mattina, presso l’Istituto Musicale Mascagni, alcuni arbusti si sono abbattuti verso il muro perimetrale della struttura, impedendo una caduta più pericolosa sul marciapiede.

Nonostante ciò, le folte chiome degli alberi hanno completamente ostruito il passaggio pedonale sul marciapiede e reso impraticabile la pista ciclabile adiacente. L’area, situata in una zona frequentata anche da ciclisti e pedoni, è stata prontamente segnalata.

Sul posto è intervenuta la Protezione Civile dell’SVS di Livorno, che ha provveduto a transennare la zona per garantire la sicurezza e impedire l’accesso. Si attendono ulteriori interventi per la rimozione degli arbusti caduti e per il ripristino della normale viabilità.

Le autorità raccomandano alla cittadinanza di prestare massima attenzione durante gli spostamenti, soprattutto in prossimità di alberature e aree esposte al vento. Eventuali segnalazioni di pericoli possono essere comunicate ai numeri di emergenza.