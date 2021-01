Livorno: Forza Italia chiede di azzerare o ridurre le spese del contrassegno al transito e alla sosta nelle zone ZTL e ZSC

Livorno, 30 dicembre 2020 – “Il 2 dicembre scorso Forza Italia ha inviato una nota al Sindaco e all’Assessore alla Mobilità Cepparello.

Abbiamo evidenziato numerose problematiche relative agli stalli blu, agli stalli bianchi, alle ZTL, ai parcheggi.

Abbiamo sottolineato l’importanza di un intervento urgente sulle nostre strade e sui nostri marciapiedi per quanto riguarda il problema “buche”.

Alle nostre domande, l’amministrazione risponde con un silenzio assordante.

In particolare, in un momento di congiuntura economica come quella di oggi, dove l’economia cittadina è molto provata:

si chiedeva di dare un contributo concreto ai possessori di autocarri, azzerando o quanto meno riducendo le spese per il rinnovo del contrassegno al transito e alla sosta nelle zone ZTL e ZSC.

Apprendiamo oggi dalla stampa locale che la nostra richiesta non è stata per niente tenuta in considerazione dall’Amministrazione Comunale.

Il Comune non può trascurare il disagio di negozianti, albergatori, ristoratori e imprese.

Chiediamo al Sindaco Salvetti di intervenire e di tener conto delle nostre richieste”.

Chiara Tenerini

Coordinatore provinciale Livorno – Forza Italia

Elisa Amato

Coordinatore comunale Livorno – Forza Italia