Home

Cronaca

Livorno, GdF scopre sublocazioni in nero nella zona rossa

Cronaca

5 Marzo 2026

Livorno, GdF scopre sublocazioni in nero nella zona rossa

Livorno 5 marzo 2026 Livorno, GdF scopre sublocazioni in nero nella zona rossa

I Finanzieri del Comando Provinciale di Livorno, impegnati nel controllo economico del territorio, hanno concluso oltre 40 controlli volti ad individuare i fenomeni di locazione in nero nelle aree cittadine a più alto rischio di incuria e microcriminalità.

In particolare, tali operazioni rientrano nell’alveo di plurime iniziative di presidio della legalità svolte nella “zona rossa” della città, poste in essere già da diversi mesi dalle Forze di Polizia attraverso il costante coordinamento della Prefettura di Livorno.

A tal riguardo, il Gruppo di Livorno ha effettuato controlli in otto condomini nell’area urbana di Piazza Garibaldi, nei primi mesi del 2026, accertando l’esistenza del fenomeno delle sublocazioni in nero, messo in atto da persone che, pagando regolarmente il canone di locazione ai proprietari dell’appartamento, hanno ceduto la disponibilità degli immobili ad altri soggetti, che li occupano spesso in precarie condizioni igienico – sanitarie, pagando somme di denaro che sfuggono al regolare assolvimento delle imposte.

L’intervento delle Fiamme Gialle, eseguito attraverso la pianificazione di puntuali operazioni di screening e osservazione sul territorio, ha portato all’individuazione, nella sola Piazza Garibaldi, di sei soggetti stranieri che vivevano stabilmente, all’insaputa dei proprietari, in appartamenti per i quali pagavano da svariati mesi somme di denaro contante a coloro che erano i formali locatari degli immobili.

Tali posizioni, per le quali non sono ancora scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, saranno ora costantemente monitorate al fine di valutare la possibilità di recuperare a tassazione i guadagni ottenuti.

Dichiarazione del Prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi

“Questa attività di controllo si inserisce nel percorso avviato con l’istituzione della zona rossa nell’area di Piazza Garibaldi, misura che abbiamo adottato e successivamente prorogato per rafforzare il presidio di legalità in una zona particolarmente delicata della città.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento alla Guardia di Finanza, che ha profuso un grande impegno in queste operazioni, e alla Polizia Locale per la collaborazione garantita.

I controlli servono a far emergere situazioni di illegalità, come le locazioni in nero, ma anche a individuare eventuali presenze irregolari sul territorio. In questi casi saranno adottate tutte le misure previste dalla legge, comprese, ove necessario, le procedure di espulsione.

L’obiettivo è restituire progressivamente queste aree della città alla piena vivibilità e sicurezza dei cittadini. È un lavoro che continuerà nel tempo e che verrà esteso anche ad altri quartieri di Livorno.”

Livorno, GdF scopre sublocazioni in nero nella zona rossa