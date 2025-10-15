Home

Livorno: giornata mondiale dell’alimentazione, il Comune illumina i 4 Mori

15 Ottobre 2025

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2025 domani 16 ottobre il monumento dei Quattro Mori sarà illuminato di blu. Un gesto simbolico con il quale l’Amministrazione comunale aderisce alla storica campagna di sensibilizzazione della FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura), che quest’anno celebra l’80° anniversario.

Il tema di quest’anno “Mano nella mano per un’alimentazione e un futuro migliori” fa appello alla collaborazione per la creazione di un futuro pacifico, sostenibile e sicuro dal punto di vista alimentare e invita governi, amministrazioni e comunità a lavorare insieme per trasformare i sistemi agroalimentari in modo da garantire a tutti l’accesso a una dieta nutriente e sostenibile per il pianeta.

La Giornata Mondiale dell’Alimentazione è promossa ogni anno in circa 150 paesi e 50 lingue con centinaia di eventi e attività divulgative per promuovere consapevolezza sul problema della fame nel mondo e interventi a favore del futuro alimentare, delle persone e del pianeta.

Accendendo una luce blu sul monumento simbolo della città, Livorno si unisce a questo impegno collettivo per un futuro alimentare più giusto e sostenibile.

“È un onore partecipare alla celebrazione dell’80° anniversario della FAO e della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2025 – dichiara l’assessora alla Cultura Angela Rafanelli – un momento per dare voce, con nuova forza, al diritto al cibo, alla sostenibilità, alla solidarietà tra i popoli.

Quest’anno, la ricorrenza si illumina di un significato ancora più profondo con la nascita del MuNe, Museo e Rete per l’Agricoltura e l’Alimentazione a Roma : un museo che unisce arte, scienza e tradizione, e fa della cultura un ponte verso il benessere e un futuro più giusto.

Il Comune di Livorno, da sempre attento e partecipe, accende i suoi Quattro Mori per dire, simbolicamente ma con convinzione, che la lotta per la sicurezza alimentare è una responsabilità di tutti”.

Anche l’assessora Giovanna Cepparello, con delega alle Politiche del cibo, commenta favorevolmente l’iniziativa: “Aderiamo con convinzione alla giornata mondiale per l’alimentazione, convinti che il cibo muova economie, giustizie e ingiustizie, cultura e benessere, e come tale debba essere messo al centro dell’agenda politica”.

