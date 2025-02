Home

Cronaca

Livorno, giovedì 20 febbraio assemblea pubblica inquilini Casalp del quartiere Salviano

Cronaca

19 Febbraio 2025

Livorno, giovedì 20 febbraio assemblea pubblica inquilini Casalp del quartiere Salviano

Livorno 19 febbraio 2025 Livorno, giovedì 20 febbraio assemblea pubblica inquilini Casalp del quartiere Salviano

Giovedì 20 febbraio alle ore 18 a Livorno è in programma l’assemblea pubblica degli inquilini Casalp del quartiere Salviano. L’iniziativa – organizzata dal Sunia-Cgil provincia di Livorno – si terrà presso il circolo Arci P. Carli in via di Salviano 542.

Al centro dell’attenzione l’aumento smisurato delle bollette delle utenze domestiche, la manutenzione degli immobili e le mancate risposte concrete da parte di Casalp agli inquilini.

Sono invitati a partecipare gli inquilini del quartiere, il Consiglio di zona 4 e l’assessore al sociale del Comune di Livorno.

Sunia-Cgil provincia di Livorno