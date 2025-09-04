Home

Politica

4 Settembre 2025

Livorno guarda al futuro con un piano in cinque punti

Livorno 4 settembre 2025 Livorno guarda al futuro con un piano in cinque punti

Alla Rotonda di Ardenza, nell’ambito della Festa nazionale dell’Unità tematica dedicata a infrastrutture e trasporti, gli assessori del Comune di Livorno hanno illustrato la visione dell’amministrazione per una città più pubblica, sociale e verde.

Nel dibattito “Un patto per la città in 5 punti”, moderato dal segretario comunale Pd Alberto Brilli, sono intervenuti la vicesindaca Libera Camici e gli assessori Rocco Garufo, Viola Ferroni, Silvia Viviani e Federico Mirabelli, delineando obiettivi e strategie che accompagneranno Livorno nei prossimi anni. Di seguito le loro dichiarazioni in video.

Patto per la città in 5 punti, Garufo su commercio e turismo



Rocco Garufo, non si deve confondere i crocieristi con i turisti



Patto per la città in 5 punti, Viviani: la possibilità per tutti di avere una casa accessibile



Patto per la città, Libera Camici su contrasto alla violenza sulle donne da parte degli uomini



Libera Camici: rimodulazione orario servizi educativi comunali per mutate esigenze delle famiglie



Patto per la città, Mirabelli: lavoro buono, di qualità, salario minimo e le importanti partite di sviluppo per il nostro territorio

Patto per la città, Ferroni: l’acqua deve rimanere pubblica

