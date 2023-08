Home

Cronaca

Livorno ha una nuova centenaria, è nonna Anna Quaglierini

Cronaca

17 Agosto 2023

Livorno ha una nuova centenaria, è nonna Anna Quaglierini

Livorno, 17 agosto 2023 – È nonna Anna Quaglierini la nuova centenaria livornese.

Prima di quattro figli, Anna è nata a Livorno il 17 agosto 1923.

Da giovane ha lavorato in una vetreria per poi dedicarsi alla famiglia, in particolare al marito, autista della Svs, e al loro unico figlio.

Sempre lucida, nonostante l’età e vari problemi di salute che in passato l’hanno colpita, nonna Anna adesso vive nella casa di riposo di Villa Serena e non passa giorno che il figlio o i nipoti – ne ha tre, così come tre sono i bisnipoti – vadano a trovarla.

Due le feste per celebrare questo importante traguardo che attendono la signora Anna: la prima con gli altri ospiti della Rsa, l’altra in famiglia quando figlio, nipoti e bisnipoti si riuniranno attorno a lei e ad una torta.

Il sindaco Luca Salvetti le ha inviato una rosa con gli auguri più affettuosi a nome della città.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin