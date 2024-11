Home

Cronaca

Livorno ha una nuova centenaria, è nonna Lina Guerrieri

Cronaca

26 Novembre 2024

Livorno ha una nuova centenaria, è nonna Lina Guerrieri

Livorno 26 novembre 20924 Livorno ha una nuova centenaria, è nonna Lina Guerrieri

Compleanno importante per la signora Lina Guerrieri, vedova Pistolozzi, nuova centenaria livornese.

Nonna Lina è nata il 26 novembre 1924 a Livorno, città dove ha sempre abitato e ha svolto per tanti anni il lavoro di sarta.

È tuttora una donna molto attiva, anche in casa. La sua grande passione è l’ascolto della musica lirica: è stata una assidua frequentatrice del Teatro Goldoni, negli anni in cui per procurarsi i biglietti per l’opera occorreva fare anche due giorni di fila. Altra sua grande passione frequentare gli stabilimenti balneari, finché ha potuto. Adesso ama le girate sul lungomare.

Ha una figlia, due nipoti, due bisnipoti, Tommaso di 8 anni e Teresa di 4, e un terzo bisnipote in arrivo.

Il sindaco Luca Salvetti ha inviato a nonna Lina un omaggio floreale, con gli auguri della città.