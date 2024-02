Home

Livorno Half Marathon, è già tempo di antipasti

29 Febbraio 2024

Livorno 29 febbraio 2024 – Livorno Half Marathon, è già tempo di antipasti

E’ già tempo di Benetti Livorno Half Marathon. La classica del calendario toscano sui 21,097 apre la sua stagione legata alla settima edizione, prevista per il 10 novembre, attraverso quelli che sono diventati i due tradizionali aperitivi in programma nella prima parte dell’anno. Si comincia con la Cronoscalata del Castellaccio, giunta addirittura alla sua 33esima edizione, fissata in calendario per il 19 maggio. Una gara decisamente particolare, breve nel suo sviluppo (4,400 km) e soprattutto una delle poche prove individuali a cronometro del calendario podistico, attraverso un format mutuato dal ciclismo e che soprattutto in Toscana ha trovato spazio.

La gara fa parte del Criterium Podistico Toscano, al pari della Correre a Castellina, legata al Trofeo Mauro Palmieri e che si correrà il 22 giugno. Qui torniamo più dentro i canoni scontati del podismo, una gara in linea di 9,800 km abbinata anche alla Minimarcia di 1.400 metri.

Il 10 novembre toccherà alla mezza maratona livornese, nelle prossime settimane verrà ufficializzato il regolamento e quindi apriranno le iscrizioni per la corsa. Intanto si sta lavorando anche al contorno della gara e da questo punto di vista è già ufficiale il giro in battello per vedere Livorno da un diverso punto di vista, giro comprensivo di degustazioni gastronomiche e di specialità tipiche come il famoso caciucco. E questa è solo la prima novità…

