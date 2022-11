Home

Livorno Half Marathon, la cronaca della Maratona

14 Novembre 2022

Livorno Half Marathon, la cronaca della Maratona

Livorno 14 novembre 2022

Massimi, il dominatore alla Livorno Half Marathon

Con 922 arrivati la Livorno Half Marathon si conferma una delle mezze maratone più frequentate del panorama italiano e probabilmente solo le tante concomitanze sparse per il Bel Paese hanno impedito numeri ancora maggiori.

La gara labronica è davvero un evento sentitissimo e ha richiamato concorrenti da ogni parte d’Italia con un dominatore assoluto e quasi inatteso, Stefano Massimi.

Il portacolori del Gs Lucchese ha fatto gara di testa fermando i cronometri sul tempo di 1h06’28”.

I suoi rivali si sono adoperati per un inseguimento di gruppo senza però riuscire a ricucire il vantaggio che andava anzi dilatandosi.

Alla fine il secondo, Antonino Lollo dell’Atl.Bergamo 1959 Oriocenter, ha chiuso a 1’21” mentre terzo è giunto Domenico Passuello, compagno di colori del vincitore a 3’05”.

Nella gara femminile prima posizione per Claudia Marietta (Gs Lammari) che in 1h20’28” ha prevalso per 3’27” su Ilaria Bergaglio (Atl.Novese) e per 4’42” su Chiara Gallorini (Track & Field Master Cross).

Grande partecipazione anche alla Corrilivorno di 10 km, dove a vincere è stato l’irlandese Mark Naylor (Liffey Valley AC) arrivato dalla verde isola per trionfare in 34’20” precedendo di 13” Giuseppe Paolo Caporello (Atl.Levante) e di 20” Alessandro Ulbar (Atl.Livorno). A Margherita Cibei (Atl.Alta Toscana) la gara delle donne in 37’51” con 1’22” su Margherita Voliani (Lib.Unicusano Livorno) e 4’32” su Anita Ghelardoni (Cus Pisa).

Va quindi in archivio un’altra grande edizione della Livorno Half Marathon, la quinta della “nuova serie” con la conferma che la gara, pur non andando alla ricerca dei grandi nomi, è un riferimento assoluto per il panorama italiano delle 21,097.

Come di consueto, appena messa da parte l’edizione appena vissuta partiranno subito i lavori per la nuova, per avere nel 2023 una manifestazione ancora più bella, grazie anche al sostegno completo della città, dal Comune all’Accademia Navale fino a tutte le associazioni del posto. E’ questa la grande forza della manifestazione labronica.

