13 Novembre 2021

Livorno Half Marathon, le modifiche alla viabilità

Livorno 13 novembre 2021

Tutto pronto, e iscrizioni già chiuse da giovedì, per la 4^ edizione della “Livorno Half Marathon”, la classica corsa podistica cittadina che si svolgerà domenica 14 novembre, organizzata dall’Associazione Livorno Marathon con Comune di Livorno e Uisp, e la sponsorizzazione principale dei Cantieri Benetti. Fondamentale anche la collaborazione della Brigata Folgore e dell’Accademia Navale, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dell’Atletica Livorno, dei Veterani dello Sport, dell’Avis comunale, di Telethon, dell’associazione Il Mondo dei Fari e dei volontari.

La gara, con partenza alle ore 9 da via dei Pensieri, si svolgerà lungo un suggestivo percorso cittadino, e prevede l’emozionante attraversamento dell’Accademia Navale e dei Cantieri Benetti.

Sono sempre aperte, invece, le iscrizioni alle due gare collaterali, alla portata anche dei non agonisti: la Mezzamaratona a staffetta in due (Km. 13+8 non competitiva e senza chip) e la Stralivorno (Km. 7,5). Per la Mezzamaratona in due il costo complessivo dell’iscrizione è di 30 euro, mentre per la Stralivorno è di 10 euro. Si potrà provvedere all’iscrizione anche nel weekend di gara, fino a 15 minuti prima della partenza.

L’appuntamento per tutti gli appassionati è al Campo Scuola di via dei Pensieri e all’attiguo PalaCosmelli di via Allende, che ospiterà tutti i servizi di pre-partenza compresa la consegna di pettorali e pacchi gara, sabato 13 novembre dalle ore 15 alle ore 19 e domenica mattina dalle 7 fino alle 8.30 (per informazioni e contatti www.maratonadilivorno.it)

Le modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, domenica 14 novembre saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità:

dalle ore 9 fino al termine della manifestazione (previsto intorno alle ore 12.30) divieto di transito in via dei Pensieri, viale Italia (tranne la corsia lato est nel tratto compreso tra via C. Meyer e via dei Funaioli, direzione di marcia via Meyer – via dei Funaioli), viale Nazario Sauro carreggiata lato sud, viale della Libertà, via Marradi, piazza Attias, corso Amedeo nel tratto compreso tra piazza Attias e via Magenta, via Magenta nel tratto compreso tra corso Amedeo e via Rossi, via Rossi nel tratto compreso tra via Magenta e piazza Cavour, piazza Cavour, via Cairoli, largo Duomo, piazza Grande, via Grande, piazza della Repubblica nel tratto compreso tra via Grande e viale Avvalorati, viale Avvalorati, piazza del Municipio, via Cogorano, piazza del Pamiglione, piazza Micheli, via Cialdini, scali Novi Lena, via D’Alesio (corsia direzione sud), piazza Luigi Orlando, via Edda Fagni, controviale di viale Italia antistante la Rotonda di Ardenza, via Allende;

abrogazione dei tratti di pista ciclabile di piazza della Repubblica tra viale Avvalorati e via delle Galere, in via D’Alesio, lungo scali Novi Lena, in via Cialdini;

istituzione di una corsia da destinare al flusso veicolare in piazza Orlando (corsia lato sud) nel tratto compreso tra via della Bassata e piazza Mazzini, direzione di marcia via della Bassata – piazza Mazzini;

divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nei tratti stradali con senso unico di marcia “a immettersi” nel percorso, eccetto veicoli diretti a rimesse interne, veicoli al servizio delle persone disabili e veicoli di soggetti con comprovate urgenti necessità, che potranno transitare in doppio senso di marcia;

l’inversione del senso unico di marcia in via dei Pensieri (corsia con direzione di marcia abituale viale Italia – via degli Oleandri) nel tratto compreso tra via Bat-Yam e il controviale di viale Italia;

I mezzi del Trasporto Pubblico che abitualmente percorrono le strade interessate dallo svolgimento della competizione saranno deviati su itinerari già autorizzati per altre linee.

Dalle ore 7 fino al termine della competizione sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via dei Pensieri e via Allende, nel tratto di piazza della Repubblica compreso tra via delle Galere e viale Avvalorati, nel controviale di viale Italia antistante la Rotonda di Ardenza.

I divieti non si applicano ai veicoli degli organizzatori al seguito degli atleti, ai mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, e ai veicoli al servizio delle persone disabili muniti di apposita autorizzazione ai sensi dell’art. 381 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

