12 Novembre 2022

Livorno, 11 novembre 2022 – Livorno Half Marathon, le modifiche alla viabilità

Tutto pronto per la 5^ edizione della Livorno Half Marathon, la classica corsa podistica cittadina organizzata dall’Associazione Livorno Marathon con Comune di Livorno e Uisp, e la sponsorizzazione principale dei Cantieri Benetti, in programma per domenica 13 novembre alle ore 9.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, domenica 13 novembre saranno in vigore una serie di modifiche alla viabilità.

Queste le principali:

dalle ore 9 fino al termine della manifestazione (previsto intorno alle ore 12.30) divieto di transito lungo tutto il percorso di gara, che passa da:

via dei Pensieri, tratto di via Machiavelli fino a via Cattaneo, via degli Oleandri; viale Italia (tranne la corsia direzione nord nel tratto tra viale Nazario Sauro e piazza Orlando che rimarrà aperta al transito), viale Nazario Sauro (carreggiata lato sud), viale della Libertà; via Marradi, piazza Attias, tratto di corso Amedeo fino a via Magenta, via Magenta; piazza Cavour, via Cairoli, piazza Grande; via Grande, tratto di piazza della Repubblica che va verso viale Avvalorati (con una corsia che rimarrà aperta al transito dei veicoli); piazza del Municipio, via Cogorano, piazza del Pamiglione, piazza Micheli; la corsia direzione sud degli scali Cialdini, degli scali Novi Lena e di via D’Alesio; piazza Orlando, via Edda Fagni, viale di Antignano, via Pendola, viale Vespucci, via Pigafetta e via Allende;

divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nei tratti stradali con:

senso unico di marcia “a immettersi” nel percorso, eccetto veicoli diretti a rimesse interne, veicoli al servizio delle persone disabili e veicoli di soggetti con comprovate urgenti necessità, che potranno transitare in doppio senso di marcia;

abrogazione dei tratti di pista ciclabile di piazza della Repubblica tra viale Avvalorati e via delle Galere, in via D’Alesio, lungo scali Novi Lena e in via Cialdini;

inversione del senso unico di marcia in via dei Pensieri (corsia con direzione di marcia abituale viale Italia – via degli Oleandri) nel tratto compreso tra via Bat-Yam e il controviale di viale Italia;

doppio senso di marcia, dalle ore 7, nel tratto di via Puini compreso tra via Angioletti e piazza Li Gobbi, con divieto di sosta lato civici dispari.

I mezzi pubblici che abitualmente percorrono le strade interessate dallo svolgimento della competizione saranno deviati su itinerari già autorizzati per altre linee.

Dalle ore 7 fino al termine della competizione sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di via dei Pensieri compreso tra via Allende e la rotatoria con viale Italia lato civici pari, e nel tratto di via dei Pensieri compreso tra via Allende e via Machiavelli lato civici dispari; su entrambi i lati del tratto di via Allende compreso tra via dei Pensieri e l’attraversamento pedonale all’ingresso della piscina comunale; nel tratto di piazza della Repubblica compreso tra viale Avvalorati e largo del Cisternino; lungo entrambi i lati del tratto di via Edda Fagni tra il civico 1 e l’intersezione con piazza Orlando.

Sarà garantito il transito dei pedoni in condizioni di sicurezza, l’accesso alle abitazioni e ai passi carrabili.

