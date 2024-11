Livorno Half Marathon, le modifiche alla viabilità

dalle ore 9 fino al termine della manifestazione (previsto intorno alle ore 12.00) divieto di transito lungo tutto il percorso di gara: via dei Pensieri, viale Nazario Sauro, carreggiata lato sud, via Caduti del Lavoro, via Roma (nel tratto compreso tra via Caduti del Lavoro e piazza Matteotti), piazza Matteotti, via Roma (nel tratto compreso tra piazza Matteotti e piazza Attias), piazza Attias, corso Amedeo (nel tratto compreso tra piazza Attias e via Magenta), via Magenta, via Ernesto Rossi (nel tratto compreso tra via Magenta e piazza Cavour), piazza Cavour, via Cairoli, largo del Duomo, piazza Grande (nel tratto compreso tra largo del Duomo e via Grande), via Grande, piazza della Repubblica nel tratto compreso tra via Grande e viale degli Avvalorati, viale degli Avvalorati (con una corsia che rimarrà aperta al transito dei veicoli), piazza del Municipio, via Cogorano, piazza Giuseppe Micheli, piazza Italo Piccini, via Enrico Cialdini, scali Adriano Novi Lena, piazza Luigi Orlando, via Edda Fagni, viale Italia (eccetto il tratto della corsia direzione nord compreso tra viale Nazario Sauro e piazza Sant’Jacopo in Acquaviva ed eccetto il tratto della corsia direzione nord compreso tra via Carlo Meyer e via dei Funaioli), piazzale Vittime del Moby Prince, via Cattaneo, via Niccolò Machiavelli (nel tratto compreso tra via Cattaneo e via dei Pensieri), viale di Antignano, via Pendola, viale Vespucci (nel tratto compreso tra via Pendola e via della Capraia);