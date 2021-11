Home

Livorno Half Marathon, superati i 500 iscritti, il 14 la gara

4 Novembre 2021

Livorno Half Marathon, superati i 500 iscritti, il 14 la gara

Livorno 4 novembre 2021

A poco più di 10 giorni dal ritorno della Livorno Half Marathon, programmato per il 14 novembre arrivano segnali molto positivi dal fronte organizzativo. Sono stati ampiamente superati i 500 iscritti e conoscendo il trend delle adesioni che diventa molto più copioso nell’ultima settimana, ci sono ottime possibilità quanto meno di avvicinare il record di partecipazione alla classicissima toscana. Un speranza legata anche al fatto che l’edizione di quest’anno assegnerà i titoli nazionali Uisp sulla distanza dei 21,097 km.

Sarebbe un giusto premio per l’abnegazione degli organizzatori, rimasti profondamente colpiti dalla forzata cancellazione dello scorso anno a causa della recrudescenza del Covid che portò a un nuovo stop per tutte le manifestazioni. La gara, alla quarta edizione (senza considerare però il lungo cammino della Maratona livornese della quale l’Half Marathon è “figlia”) prevede oltre alla mezza maratona individuale anche la prova di staffetta per due atleti, non competitiva. Che, come la gara agonistica, sta riscuotendo moltissimo interesse.

L’appuntamento per tutti gli appassionati sarà al Campo Scuola e all’attiguo PalaCosmelli in Via Allende, che ospiterà tutti i servizi di prepartenza compresa la consegna dei pettorali e pacchi gara, sabato 13 novembre dalle 15:00 alle 19:00 e domenica dalle 7:00 fino alle 8:30. Lo start verrà dato alle ore 9:00 da Via dei Pensieri. Le nuove disposizioni dovrebbero permettere la partenza unificata, ma i concorrenti dovranno comunque indossare la mascherina per i primi 500 metri e reindossarla subito dopo l’arrivo.

Capitolo iscrizioni: il costo è di 28 euro, con chiusura alle ore 24:00 di giovedì 11 novembre. Per la mezza a staffetta (7,8 km per la prima frazione, 13,3 per la seconda), il prezzo è di 30 euro, per la Stralivorno di 7 km circa è di 10 euro e si potrò provvedere anche nel weekend di gara.

Ricordiamo che la manifestazione è nata per ricordare la tragedia della Meloria che costò la vita a 52 militari italiani e inglesi e della quale ricorre quest’anno in cinquantennale, per il quale si terrà una cerimonia commemorativa e, prima della gara, sarà osservato un minuto di silenzio.

Per informazioni:

per il Comitato Organizzatore

il Responsabile Tecnico

Franco Meini

338.9563043

A.S.D. LIVORNOMARATHON

Viale Carducci, 93

57122 – Livorno

Telef. 0586-428316

Fax 0586-440707

www.maratonadilivorno.it

info@maratonadilivorno.it