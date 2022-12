Home

Livorno, i biscotti Telethon acquistati e poi restituiti in diretta finiscono su Striscia

20 Dicembre 2022

Livorno, i biscotti Telethon acquistati e poi restituiti in diretta finiscono su Striscia

La maratona Telethon è un grande evento per la raccolta fondi da destinare alla ricerca delle malattie rare e viene trasmessa da Rai1.

Per far acquistare i cioccolatini “benefici” si fa di tutto ed anche giusto invogliare le persone a fare delle buone azioni. Se però si crea una scenetta, almeno la si faccia bene o si rischia di essere controproducenti oltre a fare delle figure pietose

Su Striscia la Notizia è infatti andato in onda il servizio lanciato da Livorno dove una donna compra i cioccolatini che poi restituisce.

Durante la diretta Rai 1 viene lanciato il servizio da Livorno della maratona Telethon. L’inviato da Livorno parla delle confezioni Cuore Ciocco, le confezioni che si possono acquistare per sostenere la ricerca.

L’inviato Rai a Livorno entra in un edicola per vedere se c’è qualcuno che acquista i cioccolatini e mentre fa il suo ingresso, dice: “io entro perchè magari qualcuno troviamo”, poi guarda caso all’interno dell’edicola c’è una donna e l’inviato:” buongiorno, posso chiederle come di si chiama?” e la donna risponde sorridendo, Francesca. L’inviato. “Francesca vedo che ha appena acquistato la confezione di cioccolato cuore fondente”. Francesca: ” è molto buono e aiuta anche la ricerca per i bambini affetti da malattie rare”.

Un bellissimo gesto di altruismo di una cittadina livornese e invece no, era tutto preparato e quando pensano di non essere inquadrati, la signora restituisce restituisce la scatola e persino il sacchetto all’edicolante

