Livorno, i carabinieri e l’8 marzo

8 Marzo 2025

L’8 marzo è una giornata particolarmente intensa e pregna di significati etico-morali, in cui l’Arma dei Carabinieri, in piena comunione e sintonia con gli altri organi di polizia e con le Istituzioni, mostra ancora una volta la propria vicinanza a tutte le donne, ribadendo con forza il proprio impegno per il contrasto ad ogni forma di violenza e prevaricazione.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno, forte della presenza tra le sue fila di personale formato e qualificato, sia maschile che femminile (ben 49 sono le donne che operano nella provincia, con differenti gradi ed incarichi), orientato ad entrare in empatia con le donne che si trovano a vivere una situazione di disagio o pericolo, vuole essere in questo un punto di riferimento.

Numerose sono le iniziative e gli incontri che vedono coinvolti i carabinieri sia nel capoluogo che in provincia, allo scopo di diffondere informazioni utili per chi ha bisogno di aiuto: la comunicazione e la sensibilizzazione sul problema rappresentano uno strumento essenziale per la lotta alla violenza.

È violenza contro le donne ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà. Così recita l’articolo 1 della dichiarazione ONU sull’eliminazione della violenza contro le donne.

Questa grave tipologia di reato ha assunto nel corso degli anni una valenza sempre maggiore e non conosce differenze geografiche o culturali, diffondendosi a tutte le latitudini, in qualsiasi ambito socio-culturale e non ha età, in quanto scaturisce dalle distorsioni culturali, sociali e psicologiche del rapporto uomo-donna.