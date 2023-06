Home

Livorno, i Carabinieri festeggiano il 209° annuale della fondazione dell’Arma (Foto e video)

6 Giugno 2023

Livorno 5 giugno 2023

Il 5 giugno 2022 l’Arma dei Carabinieri celebra il 209° annuale della fondazione.

A Livorno, nel cortile principale della caserma “Gen. Amico”, si è svolta la tradizionale cerimonia militare alla presenza delle autorità; dei familiari delle vittime del dovere; dei rappresentanti dell’Arma in servizio ed in congedo; una rappresentanza di studenti degli istituti di istruzione secondaria di I grado della città.

Alle 15:45, il Generale di Brigata Stefano Iasson, Comandante della 2^ Brigata Mobile, e il Col. Piercarmine Sante Sica, Comandante Provinciale di Livorno, accompagnati dal Capo di Stato Maggiore della Brigata e dai rappresentanti delle locali Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri, hanno deposto una corona presso il monumento in onore dei caduti.

La cerimonia è continuata alle ore 18 con lo schieramento di un reparto in armi composto da:

la fanfara dell’Accademia della Marina Militare di Livorno;

la Bandiera di Guerra del Gruppo di Intervento Speciale;

un plotone del 1° Reggimento CC Paracadutisti “Tuscania” e del G.I.S.;

plotone di Carabinieri della 2^ Brigata Mobile;

un plotone dell’Arma Territoriale in Grande Uniforme Speciale;

plotone di Comandanti di Stazione del Comando Provinciale e del Gruppo Carabinieri Forestale con una rappresentanza di CC Forestali.

Nel corso della cerimonia, il punto sull’attività svolta; ricordando i risultati conseguiti dai Carabinieri in tutta la provincia di Livorno e sul significativo impegno in Italia e all’estero dei militari della 2^ Brigata Mobile.

A sottolineare l’impegno dei militari della Brigata, numerosi i riconoscimenti consegnati durante la cerimonia; il primo ad un Ufficiale medico per il contributo offerto nelle primissime e più delicate fasi della pandemia.

Tra i premiati ricordiamo inoltre:

10 militari del Nucleo Investigativo premiati con l’encomio semplice rilasciato dal Comandante Interregionale CC Podgora per:

aver condotto un’articolata e complessa indagine che ha permesso di disarticolare un pericoloso sodalizio collegato alla ‘ndrangheta, dedito al traffico illecito delle sostanze stupefacenti ed ai reati finalizzati alla penetrazione nel tessuto imprenditoriale locale della criminalità organizzata.

L’operazione si concludeva con l’arresto di 15 persone, al sequestro di ingenti quantitativi di cocaina e di beni mobili e immobili.

5 militari del Nucleo Investigativo premiati con l’encomio semplice rilasciato dal Comandante della Legione CC Toscana per;

prolungate indagini nella provincia di Livorno e nel territorio nazionale per disarticolare un sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti.

L’operazione si concludeva con l’arresto di 9 persone, il deferimento in stato di libertà di ulteriori 7 e il sequestro di oltre 60 kg. di cocaina;

2 militari della Stazione CC di Venturina Terme premiati con encomio semplice rilasciato dal Comandante della Legione CC Toscana per aver fatto desistere una persona da propositi suicidi mentre si sporgeva pericolosamente da un cavalcavia stradale;

11 militari della 2^ Brigata Mobile CC premiati con vari riconoscimenti rilasciati da Autorità nazionali ed estere per:

operazioni compiute in Italia a all’estero; in contesti particolarmente delicati quali Iraq, Somalia e Niger, mettendo a disposizione il proprio bagaglio umano e professionale al servizio della cittadinanza e delle istituzioni locali.

Tra questi, 4 militari del GIS premiati per aver contribuito in maniera decisiva alla cattura di un pericoloso latitante sardo e per le altissime competenze in ambito addestrativo e di pianificazione delle operazioni dimostrate all’estero;

5 i militari del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” premiati, a vario titolo, per aver prestato soccorso durante il difficile periodo della pandemia da Covid19, per aver contribuito ad incrementare la sicurezza del contingente italiano dagli attacchi terroristici e per aver rianimato, liberi dal servizio, un uomo colto da malore.

La banda dell’Accademia Navale e lo schieramento dei reparti dei carabinieri

Le immagini delle premiazioni

