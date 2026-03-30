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Livorno, Ida Travi presenta “I Tolki” al Centro Donna

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30 Marzo 2026

Livorno, Ida Travi presenta “I Tolki” al Centro Donna

Livorno 30 marzo 2026 Livorno, Ida Travi presenta “I Tolki” al Centro Donna

L’associazione Evelina De Magistris organizza, per martedì 31 marzo alle ore 17 presso il Centro Donna di Livorno (Largo Strozzi 3) un incontro con la poeta Ida Travi e la critica letteraria e giornalista Alessandra Pigliaru, in cui verrà presentata la raccolta I Tolki, di Ida Travi.

Un’occasione per conoscere una grande poeta, una fine appassionata di poesia e un’opera di notevole interesse.

Chandra Livia Candiani l’ha definita «un’opera magica», Mariangela Gualtieri l’ha portata in teatro e al cinema. Per la prima volta viene raccolto in un unico volume il lavoro decennale di Ida Travi, la saga dei Tolki: figure scontornate, residui d’una famiglia millenaria, parenti a venire, o antidiluviani. Sacri e miserabili, misteriosi e semplici, fantasmi provenienti dalla vita di ciascuno, una vita che teme di essere pronunciata.

Sarà anche possibile collegarsi all’incontro mediante il link

https://us06web.zoom.us/j/84442982015?pwd=XtZ4CnX0AbbIzL9rFkeoNlWECOY2pH.1

entrando nella riunione dopo ammissione dalla sala di attesa e solo apparendo con

nome e cognome.

L’incontro è organizzato in collaborazione con il Comune di Livorno – Centro Donna, la Società Italiana delle Letterate e la Biblioteca femminista “Donatella Massara”.