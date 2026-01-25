Il canile “La Cuccia nel Bosco” si apre alla città: adozioni più semplici e canile aperto la nuova politica del Comune

Home

25 Gennaio 2026

Livorno 25 gennaio 2026

Aprire il canile alla città, trasformarlo in un luogo di incontro e relazione, rafforzare le adozioni e raccontare le storie di ogni animale. È questa la direzione intrapresa dal Comune di Livorno per il canile comunale “La Cuccia nel Bosco”, immerso nel verde e sempre più pensato come uno spazio vivo, accogliente e accessibile ai cittadini.

A raccontarlo è la dottoressa Casarosa, Dirigente dell’ufficio tutela animali del Comune, che da circa un anno ha assunto il coordinamento del settore, imprimendo un cambio di passo significativo nella gestione della struttura.

«L’obiettivo principale – spiega – è aprire il canile alla città. Vogliamo che diventi un luogo dove le persone possono venire, conoscere i cani, passare del tempo qui, magari trascorrendo anche un pomeriggio nel bosco». Un approccio che segue le più moderne linee guida in materia di benessere animale e che punta a superare l’idea del canile come spazio chiuso e isolato.

Al centro di questo nuovo corso c’è una politica di adozioni fortemente potenziata, supportata da un lavoro professionale e mirato. All’interno della struttura operano infatti educatori e comportamentalisti, impegnati nella rieducazione dei cani più “complessi”, per aiutarli a recuperare equilibrio e fiducia e renderli più pronti all’inserimento in famiglia.

Fondamentale anche il racconto: «Stiamo lavorando molto sui social – sottolinea Cassarosa – per far conoscere le storie di tutti gli animali presenti in canile». Un modo per dare un volto e una voce a ciascun cane; andando oltre le etichette e permettendo alle persone di creare un primo legame emotivo ancora prima dell’incontro.

Un altro passaggio chiave riguarda la semplificazione delle procedure di adozione. In passato l’iter era spesso percepito come troppo complesso e scoraggiante, con numerose visite domiciliari. Oggi l’attenzione si concentra soprattutto sulla relazione: «Cerchiamo di valutare l’interazione tra il cane e la persona che desidera adottarlo. Questo, per noi, è l’aspetto più importante».

Un approccio più umano e concreto, che mette al centro il benessere dell’animale ma anche la fiducia nei cittadini, con l’obiettivo di aumentare le adozioni responsabili e ridurre il numero di cani ospitati in struttura.

Il messaggio del Comune è chiaro: adottare è possibile, è più semplice e soprattutto è un gesto che cambia due vite. Quelle dei cani che aspettano una famiglia e quella di chi decide di accoglierli.

“La Cuccia nel Bosco” non è solo un canile, ma un luogo da conoscere. E, per molti cani, il primo passo verso una nuova casa.

Gli orari di apertura: del canila comunale La cuccia nel Bosco:

Lunedì 8.30-12.30

Martedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30

Mercoledì 8.30-12.30

Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30

Venerdì 8.30-12.30

Sabato 11.00-12.30 e 14.30-16.30

Domenica 11.00-12.30