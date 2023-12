Home

15 Dicembre 2023

Livorno 15 dicembre 2023 – Livorno, il Music Bus di AT e CRAL a fianco di Telethon

Autolinee informa che domenica 17 dicembre 2023 torna a Livorno, in Piazza Grande, il “Music bus” a sostegno di Telethon da parte dell’Associazione Esegeta Incessante e del Circolo Ricreativo Aziendale livornese di “at” in collaborazione con Autolinee Toscane.

Autolinee Toscane, infatti, mette a disposizione un bus che farà da palcoscenico all’esibizione di cantanti che si alterneranno durante tutta la giornata per raccogliere fondi a favore di Telethon. Nell’occasione sarà possibile acquistare i Cuori di cioccolato Telethon, per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, che saranno distribuiti grazie anche alla collaborazione dell’Azione Cattolica della Diocesi di Livorno.

Come informa Telethon, chi vorrà supportare la ricerca Telethon, come ringraziamento per una donazione di 15 euro, riceverà il cuore di cioccolato, un prodotto firmato Caffarel, per Fondazione Telethon e disponibile nelle due varianti classiche (cioccolato extra fondente e al latte) e nel nuovo gusto cioccolato bianco. “Facciamoli diventare grandi insieme” è l’invito che Fondazione Telethon rivolge ai cittadini per continuare a partecipare alla grande catena di solidarietà e sostenere la ricerca.

