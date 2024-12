Livorno, Il resoconto della giornata olimpica del Coni

Home

3 Dicembre 2024

Si è svolta presso la Sala Consiliare del Comune di Livorno la Giornata delle benemerenze CONI alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose.

In una sala gremita dopo il saluto del Sindaco di Livorno Luca Salvetti, del Presidente del Consiglio Comunale Pietro Caruso, del membro di Giunta Regionale CONI Avv. Diego Saccà in rappresentanza del Presidente Regionale Cardullo, assente per motivi istituzionali e della consigliera Nazionale CONI Giulia Quintavalle, olimpionica, ha preso la parola il Delegato CONI della provincia di Livorno Gianni Giannone che ha tracciato un quadriennio di attività partita con la pandemia e conclusasi con gli ottimi risultati dalle Olimpiadi di Parigi. Particolare attenzione è stata riservata, da Giannone, all’aspetto sociale e dell’integrazione con la notevole attività svolta su tale fronte e alle criticità in essere in questo momento quali l’applicazione della riforma dello sport, il problema del trasporto delle squadre verso l’ Isola d’Elba e la situazione di molti impianti di base come le palestre scolastiche.

Si è passati quindi alle premiazioni con la consegna delle benemerenze:

Stella la merito sportivo a Enrico Rustichelli, allenatore di tennis che è rimasto gravemente ferito con la caduta della struttura del tennis a Rosignano causata da una forte tromba d’aria nel 2020, altra stella d’oro comunque già ritirata e consegnatali dal Presidente Malagò al delegato provinciale Giannone per la sua lunga attività nel campo sportivo.

Stella d’argento a Paolo Giannone, giudice internazionale di atletica leggera e a Andrea Leonardi, Presidente della terza zona della federazione vela.

Stella di bronzo a Riccardo Pucini, presidente della sezione AIA della federcalcio;

Stella di bronzo alla Società ASD Ginnastica Rosignano e alla Società Moto club Torre della Meloria;

Palma di bronzo al tecnico Donato Salvemini del pugilato;

Medaglia d’oro al campione mondiale di dama Matteo Bernini;

Medaglia d’argento a Serena Gazzola, seconda classificata al Campionato mondiale di tiro con l’arco da caccia, a Fabio Pantani, campione europeo di pesca con canna da riva, a Tosi Lorenzo, campione europeo di tiro all’elica;

Medaglia di bronzo per Davide Finocchietti, sesto ai Campionati Mondiali di marcia a squadre, sempre medaglia di bronzo a Gianluca Picchiottino, anch’esso sesto ai Campionati Mondiali di marcia a squadre e partecipante agli europei di Roma 2024, a Giovannini Marta Gioele, campionessa italiana di atletica leggera, Simone Iannattoni campione italiano di lotta stile libero kg. 92, Mainardi Alice campionessa italiana sollevamento pesi kg. 87, Rossi Riccardo terzo a campionato europeo surfing – sup race.

Sono stati quindi premiati i molti atleti che hanno partecipato al Trofeo Coni in sicilia, massimo appuntamento per il movimento sportivo italiano, accompagnati dai tecnici Marco Falaschi, Francesco Cavicchioli, Michele Borghetti, Lorenzo Forti, Ilenia Pellegrini, Ivo Fancelli e Paolo Marconi: per il canoa Riccardo Fiorani e Vittoria Tascini del Canoa Club Livorno, per il tennis tavolo Rossi Carolina del Bernini Tennis tavolo livorno, per il judo Giari Noemi Luna della Asd Peter Pan di Livorno, per il pugilato De Ponte Matteo della Spes Fortitude di Livorno, per il sup Mekkaoui Jamal, Rossi Francesco e Linda Grassi della Lega Navale di Piombino, per la vela Ginevra Natale del Circolo Nautico Livorno, per la scherma Personi Aurelie Bianca Maria del Circolo Fides di Livorno e Lucrezia Menici della Nuova Accademia della scherma di Livorno, per il corrinuota Damonte Christan, Bertocchi Nicola, Bargelli Anna e Bertocchi Giulia della Ninja Cave di Livorno, per il rugby Rosa Marta della Elba rugby di Portoferraio, per la fossa olimpica Sparapami Adele e Ferri Lorenzo del Tiro a volo di Cecina, per il karate Magnelli leonardo della Accademia dello sport di Livorno e Di Chiara Adele del Budokan portuali di Livorno, per il triathlon Bertoluzzi Sveva e Ulisse della Livorno Triathlon, per il baseball Nicola Melideo del Livorno 1948 baseball.

Una bella manifestazione che ha saputo coniugare i già atleti affermatisi ai massimi livelli e i giovani che potranno avere davanti a loro una lunga storia di sport.

