1 Gennaio 2025

Livorno il tradizionale tuffo di Capodanno dedicato a Roberto Onorati (Foto)

Livorno 1 gennaio 2025

Come da tradizione, il nuovo anno è stato accolto con il coraggio e la gioia di un tuffo in mare. Anche questa mattina, mercoledì 1 gennaio, le associazioni Amici del Gabbiano e Amici del Mare si sono riunite sulle coste livornesi per celebrare l’arrivo del 2025 con il consueto “tuffo di inverno”.

Nonostante il freddo pungente, sono stati numerosi i partecipanti che hanno deciso di inaugurare l’anno con un bagno rigenerante, il primo di una lunga serie in vista della bella stagione. Un evento ormai simbolico per la città, capace di attrarre non solo appassionati ma anche spettatori e curiosi.

La mattinata è stata resa ancora più significativa da un momento particolarmente emozionante: gli Amici del Mare hanno voluto rendere omaggio a Roberto Onorati, figura centrale dell’organizzazione di questo appuntamento invernale, scomparso lo scorso luglio. In sua memoria è stata scattata una foto ricordo, simbolo dell’affetto e della gratitudine della comunità per il suo impegno.

All’evento hanno preso parte anche personalità di spicco come il sindaco Luca Salvetti e la campionessa paralimpica Ambra Sabatini, che hanno condiviso l’entusiasmo e l’importanza di questa tradizione.

Un modo unico e sentito per iniziare il nuovo anno, unendo la città nel segno dello sport, della memoria e della convivialità.