28 Luglio 2025

Livorno, “il turismo decolla: +50% in 5 anni e la città non è più solo scalo per crocieristi”

Non più solo porta d’accesso alle città d’arte toscane, ma meta turistica a tutti gli effetti. È l’immagine inedita e positiva di Livorno raccontata dal servizio andato in onda ieri sul TG di Rai3, a firma dell’inviata Michela Barilari, che in circa due minuti ha fotografato un fenomeno in crescita costante: quello del turismo a Livorno.

Secondo quanto riportato da Alessandro Ciapini, presidente di Confesercenti Livorno, i numeri parlano chiaro: «Dal 2019 registriamo un +50% di turisti, escludendo i crocieristi. Livorno sta scoprendo la sua vocazione turistica». Un cambiamento percepito anche da chi lavora sul campo, come la ristoratrice Sarah Cazzorla: «Vediamo sempre più persone che scelgono Livorno come destinazione, non sono più solo visitatori di passaggio. È anche un ottimo punto di partenza per scoprire il resto della Toscana».

Il servizio Rai raccoglie voci italiane e straniere. «Siamo sbarcati da poco e stiamo passeggiando sulla Terrazza Mascagni, poi andremo a visitare l’Accademia Navale», racconta un turista italiano. E dalla zona della Venezia arriva un paragone lusinghiero da parte di un visitatore francese: «Livorno è molto bella, è come una piccola Venezia». Un’altra coppia italiana, fermata proprio tra via Borra e il canale, elogia il centro e la cucina: «Si mangia bene e la città è davvero affascinante».

A confermare il trend sono anche i ristoratori.

Davide Angulo nota che «i turisti restano più a lungo e spendono di più, anche se c’è ancora margine di crescita».

Più prudente Nino Cucchiara: «Lavoriamo molto con i livornesi, ma anche i turisti si fanno vedere, soprattutto di giorno. Di sera, per ora, i nostri clienti restano prevalentemente i locali».

Contrariamente a quanto spesso accade in altre località, gli operatori escludono che Livorno rischi di perdere la propria identità sotto il peso di un turismo di massa: «Non vediamo segni di stravolgimento», è il pensiero condiviso.

A chiudere il cerchio è il commento del sindaco Luca Salvetti, che ha condiviso il servizio del TG3 sui social scrivendo: «Un bellissimo servizio su Livorno e il turismo. Parlano gli operatori, i visitatori italiani e stranieri, e spiegano bene cosa sta accadendo nella nostra città».

Livorno, dunque, si riscopre turistica, pronta a cogliere una trasformazione che, finalmente, sembra essere diventata strutturale.

