Livorno, immobile Erp di via Badaloni: assessore Spinelli replica a consigliere FdI

23 Maggio 2025

“Siamo preoccupati e attenti rispetto alla situazione di forte disagio che si è venuta a creare nell’edificio Erp di Via Badaloni a Livorno per l’assenza dell’ascensore. Gli uffici regionali hanno subito inoltrato la segnalazione a Casalp e stiamo facendo tutto quanto attiene al nostro ruolo e alle nostre competenze rispetto agli enti direttamente preposti sul territorio. Le dichiarazioni del consigliere Petrucci, che ci accusa di ‘lavarci le mani’ rispetto a quella situazione travisano completamente la realtà”.

Si apre così una dichiarazione dell’assessora regionale alle politiche sociali e alla casa Serena Spinelli, in relazione alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal consigliere di Fratelli d’Italia Diego Petrucci.

“Il consigliere sa bene, ma preferisce fingere di non saperlo, che la Regione non può intervenire direttamente per risolvere un caso simile, ma che deve rispettare le competenze locali.

Quello che possiamo fare, e che abbiamo subito fatto è come detto di interessare i soggetti istituzionalmente preposti alla programmazione e gestione degli interventi, ma abbiamo anche messo a disposizione uno strumento ulteriore con cui risolvere il problema: si tratta di una misura sull’abbattimento delle barriere architettoniche finanziata per un milione di euro, di prossima attivazione.

Grazie a questo provvedimento, il comune e la società Casalp avranno la possibilità di richiedere le risorse necessarie a realizzare l’ascensore. Questa possibilità è stata fatta subito presente al consigliere nella risposta alla lettera che aveva indirizzato alla Regione. Ma Petrucci ha preferito strumentalizzare lo stato di disagio di quelle famiglie per un attacco politico immotivato e ingiusto”.