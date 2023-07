Home

17 Luglio 2023

Livorno 17 luglio 2023 – Livorno, in arrivo 346 migranti salvati dalla Geo Barents

La nave umanitaria di Medici Senza Frontiere ha effettuato 12 operazioni di soccorso nel Mediterraneo centrale, portando in salvo 462 persone in fuga dalla Libia e dalla Tunisia. Di queste, 116 sono già sbarcate a Lampedusa, mentre le altre 346 sono attese a Livorno nei prossimi giorni.

La Geo Barents è una nave di 77 metri di lunghezza, dotata di una clinica medica e di una sala operatoria. La sua missione è quella di fornire assistenza sanitaria e umanitaria ai migranti che tentano la pericolosa traversata verso l’Europa. La nave ha effettuato 12 salvataggi, undici dei quali su richiesta delle autorità italiane. Tra i soccorsi, ci sono stati anche casi di donne incinte e minori non accompagnati

La maggior parte delle imbarcazioni soccorse sono partite dalla Tunisia, dove la situazione politica ed economica è sempre più critica. Secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), nel 2023 sono arrivati in Italia circa 17 mila tunisini, il doppio rispetto allo stesso periodo del 2022. Molti di loro sono giovani in cerca di opportunità di lavoro e studio.

La Geo Barents era ripartita dopo l’ultimo salvataggio dal porto di Marina di Carrara, dove era attraccata il 7 luglio per portare in salvo 197 persone. Tra queste, c’erano anche 60 minori (47 non accompagnati) e una donna che ha abortito a causa delle condizioni di viaggio. Dopo aver ricevuto nuove richieste di soccorso, la nave ha ripreso il suo percorso verso la zona SAR (Search and Rescue) libica, dove ha raccolto altre 265 persone in difficoltà.

Infine, oggi la comunicazione dell’assegnazione alla Geo Barents delporto di Livorno, dove dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Di 462 persone salvate, nel porto labronico sbarcheranno 346 persone, perché 116 sono già arrivate a Lampedusa con un volo della Guardia Costiera. Non è il primo sbarco a Livorno. A dicembre sono arrivati 142 migranti a bordo della Life Support e a maggio la nave di Emergency aveva portato in salvo ancora nel porto labronico 35 persone.

