Livorno, in arrivo un bar-ristorante nella caserma “Santini”: aperta la manifestazione di interesse

24 Febbraio 2025

Livorno 24 febbraio 2025

La Guardia di Finanza ha avviato il procedimento per l’apertura di un servizio di bar e ristorazione all’interno della caserma “Santini” di Livorno, sede delle unità navali e di diversi reparti operativi. La struttura ospita quotidianamente centinaia di militari, sia del ruolo ordinario che aeronavale, ed è un punto di riferimento anche per l’utenza civile.

L’iniziativa, oltre a migliorare la qualità della vita del personale in servizio, rappresenta un’interessante opportunità economica per le aziende del settore ristorativo. Per l’affidamento della concessione è stato attivato un avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di 10 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. Quest’ultima verrà svolta tramite Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), seguendo il criterio del minor prezzo.

Modalità di selezione degli operatori

L’invito alla RDO sarà inviato esclusivamente attraverso la piattaforma MEPA nei seguenti casi:

Se il numero di manifestazioni di interesse pervenute raggiunge quota 10 , verranno presi in considerazione solo i soggetti che hanno presentato domanda.

, verranno presi in considerazione solo i soggetti che hanno presentato domanda. Se le richieste superano 10 , verranno selezionate le prime 10 in ordine cronologico di ricezione al protocollo.

, verranno selezionate le prime di ricezione al protocollo. Se il numero di richieste è inferiore a 10, la stazione appaltante integrerà l’elenco con operatori economici iscritti all’Albo Fornitori della categoria “SERVIZI – SERVIZIO DI GESTIONE BAR”, attraverso un sorteggio.

Dettagli della concessione

La gestione del bar-ristorante avrà una durata quadriennale, con un valore stimato della concessione pari a 241.769,16 euro (IVA ed oneri interferenziali esclusi).

Questa iniziativa, oltre a garantire un servizio essenziale per il personale militare, si configura come una concreta opportunità lavorativa per il territorio. Ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione saranno resi noti nelle prossime settimane.

