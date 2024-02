Home

4 Febbraio 2024

Livorno 4 febbraio 2024 – Livorno in Evoluzione: Gli Interventi Chiave in corso della Giunta Salvetti

Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha recentemente condiviso su Facebook una panoramica degli interventi in corso sotto la sua amministrazione, che si avvicina alla conclusione del mandato quinquennale. La città continua a vivere un periodo di intensa attività, con cantieri attivi, nuovi progetti in corso e appalti che promettono di trasformare ulteriormente Livorno.

Riqualificazione di Porta San Marco:

Tra i progetti di spicco, sono iniziati i lavori di riqualificazione di Porta San Marco, uno degli ingressi storici della città. Il piano prevede una nuova illuminazione architettonica e la riapertura del grande portale, un intervento che non solo preserva il patrimonio storico ma crea anche un ambiente accogliente per i residenti e i visitatori.

Miglioramenti nell’Igiene Urbana:

Livorno sta puntando all’eccellenza nella pulizia urbana con l’arrivo di nuovi cassonetti e spazzatrici per il centro allargato. Questi strumenti moderni contribuiranno a migliorare ulteriormente gli standard di pulizia della città, promuovendo un ambiente sano e ordinato.

Potenziamento delle Strutture Sportive:

Il PalaBastia ha ricevuto un potenziamento significativo con l’arrivo e il posizionamento di nuovi canestri, fondamentali per sostenere l’attività di centinaia di atleti. Questo intervento si inserisce nella visione di potenziare le infrastrutture sportive, promuovendo uno stile di vita attivo e sano tra i cittadini.

Ampliamento e Riqualificazione del Parco Baden Powell:

Gli interventi di riqualificazione e ampliamento del Parco Baden Powell procedono spediti, con la piantumazione di decine di nuovi alberi. Questo progetto contribuirà a creare spazi verdi più ampi e accoglienti, promuovendo la sostenibilità ambientale e il benessere della comunità.

Skate Park a Banditella:

Nella zona di Banditella, sta prendendo forma il cuore strutturale del nuovo Skate Park. Questo progetto non solo offre un luogo di svago per gli appassionati di skateboard ma contribuisce anche a valorizzare gli spazi pubblici, favorendo l’inclusività e la socializzazione.

Impegno Costante sul Verde e il Decoro:

La giunta Salvetti continua il suo impegno sul verde e il decoro in diverse zone della città. Gli interventi mirano a creare ambienti più piacevoli e curati, promuovendo un senso di appartenenza e orgoglio tra i residenti.

Interventi nel Quartiere di Corea e nella Zona dell’Acquario:

Nell’immagini condivise, si possono vedere gli interventi attivi nel quartiere di Corea e il lavoro in corso nella zona dell’Acquario, evidenziando l’attenzione a migliorare diverse aree della città.

In conclusione, Salvetti presenta Livorno come una città in continua evoluzione, dove la sua giunta sta lavorando con determinazione per creare un ambiente più vivibile, accogliente e all’avanguardia.

