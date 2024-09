Home

Livorno, in pigiama sul lungomare: una corsa per i bambini malati di tumore

21 Settembre 2024

Ieri, 20 settembre 2024, Livorno ha ospitato per la prima volta la Pigiama Run, un evento benefico organizzato dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), con lo scopo di raccogliere fondi a sostegno dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie. La manifestazione si è svolta in contemporanea in oltre 40 città italiane, e Livorno ha contribuito con entusiasmo a questo importante gesto di solidarietà.

Alle 19, dalla splendida Terrazza Mascagni, circa un centinaio di partecipanti ha dato il via alla corsa in pigiama, un simbolo di vicinanza ai bambini che spesso trascorrono intere giornate in ospedale indossando proprio quel capo di abbigliamento. Il percorso si è snodato lungo il lungomare di Livorno fino al Gabbiano e ritorno, offrendo una scenografia suggestiva e coinvolgente per i corridori, che hanno unito sport e divertimento alla solidarietà.

La Pigiama Run non è solo una corsa o una camminata, ma un momento di sensibilizzazione: settembre, infatti, è il mese dedicato alla lotta contro i tumori pediatrici in tutto il mondo, e la corsa è giunta quest’anno alla sua sesta edizione.

Ogni partecipante, con una donazione di 15 euro, ha ricevuto il pettorale e un pacco gara con omaggi offerti dagli sponsor, aiutando così la LILT a finanziare iniziative e servizi gratuiti destinati alle famiglie dei bambini malati.

In tutta Italia, sono stati raccolti finora 344.779 euro grazie alla partecipazione di 24.060 persone. Ogni singola iscrizione è stata un piccolo, ma significativo contributo per garantire assistenza e accoglienza a chi vive una delle battaglie più difficili, quella contro il cancro.

Livorno ha dimostrato ancora una volta il suo grande cuore, partecipando con passione e generosità a un evento che ha saputo coniugare sport, divertimento e solidarietà in una cornice unica come quella del suo lungomare. L’augurio è che questa prima edizione della Pigiama Run a Livorno possa essere la prima di tante altre future, sempre con l’obiettivo di sostenere chi ha più bisogno.

Di seguito le finalità della corsa spiegate da Fabio Cecconi e le immagini dei partecipanti

