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Livorno in Terrazza: presentato il lungo weekend della livornesità

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16 Giugno 2026

Livorno in Terrazza: presentato il lungo weekend della livornesità

Livorno 16 giugno 2026 Livorno in Terrazza: presentato il lungo weekend della livornesità

Presentata questa mattina la prima edizione di “Livorno in Terrazza”, la quattro giorni di eventi che animerà la città con spettacoli, sport, gastronomia, mercatini e numerose iniziative dedicate alla livornesità.

Ad illustrare il programma e le finalità nel corso della conferenza stampa sono stati l’assessore al Turismo Rocco Garufo e i rappresentanti del direttivo di Livorno City, Luca Fiodi e Mario Botteghi. In sala erano presenti anche i rappresentanti delle numerose realtà coinvolte nell’organizzazione della manifestazione.

In occasione di Livorno in Terrazza, numerose personalità del mondo dello spettacolo, dello sport e cittadini che si sono distinti per il loro impegno e il loro legame con la città riceveranno il riconoscimento di “Livornese DOCCHE “.

Ad aprire la manifestazione, il 18 giugno, sarà Lamberto Giannini con la sua apprezzata compagnia teatrale. Nelle serate successive spazio alla tradizione del vernacolo livornese e ai ritmi latini particolarmente amati dal pubblico cittadino, in un programma ricco di intrattenimento e momenti di aggregazione.

Nel corso della manifestazione sono inoltre previsti momenti dedicati alla solidarietà: Avis Comunale Livorno consegnerà riconoscimenti ai propri donatori, mentre sarà presente anche AIL con attività di sensibilizzazione e informazione. A Marco Leonetti di Radio Incontro Pisa è affidata la conduzione di apertura e chiusura e degli eventi di “Livorno in Terrazza”, mentre Fabrizio Pucci premi lo sport e Massimo Bartocci: il Vernacolo e il sociale.

Il 21 giugno l’evento conclusivo dedicato alla memoria di Pino Scarpettini. Ideato da Polo Artistico Vinile sotto la direzione artistica di Mario Botteghi e Lorenzo Iuraca’, la serata vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo quali: Marco Ferradini, Luisa Corna, Dario Salvatori, Alessio Colombini e molti altri e darà il via ufficiale ad un contest che si propone di continuare l’opera del maestro Scarpettini. Immancabili i Trolls.