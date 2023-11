Home

Livorno: “In TV scoppia il caso dell’associazione Il Villaggio, 290mila euro di affitti non pagati da immigrati. In alcuni casi anche da 20 anni”

2 Novembre 2023

Livorno 2 novembre 2023 – Livorno: “In TV scoppia il caso dell’associazione Il Villaggio, 290mila euro di affitti non pagati da immigrati. In alcuni casi anche da 20 anni”

Per vedere il video del servizio, clicca sul link al termine dell’articolo

E’ ancora una volta Mario Giordano a portare all’attenzione nazionale la città di Livorno nei suoi servizi in onda sulla tramissione tv Fuori dal Coro trasmessa sulla rete Mediast: Rete4

Nel suo servizio andato in onda ieri sera Giordano parla di case popolari ristrutturate dal Comune di Livorno nel 2001 per oltre 600 milioni delle vecchie lire e date in uso ad una associazione. L’associazione avrebbe dovuto affittare le sei case a stranieri exracomunitari a prezzi di favore, cioè a prezzi più bassi del canone previsto.

Nel servizio di Mario Giordano si dice:

“Nel 2001 il Comune di Livorno ha stipulato una convenzione con l’associazione Il Villaggio per sei appartamenti ristrutturati con fondi pubblici per 649. 942 milioni di lire (oltre 330mila euro). La convenzione prevedeva il compito di affittare questi sei immobili a immigrati a canoni di favore, canoni ciè ben al disotto dei canoni di mercato.

Peccato però che le persone che l’associazione ha fatto entrare negli appartamenti non abbiano però mai pagato nessun canone.

Nemmeno un euro – continua la giornalista che prosegue. – Proprio così, 20 anni di affitti mancanti e non pagati tanto che negli anni si sono accumulati 290 mila euro di canoni non pagati, come dimostrato dai documenti del Comune di Livorno di cui sono entrati in possesso”.

La giornalista prosegue: “Avete capito, case del Comune, ristrutturate con soldi del Comune in cui nessuno paga nulla da anni, in alcuni casi anche da vent’anni.

L’associazione con cui il Comune di Livorno ha stipulato la convenzione non esiste più e i contratti da 10 anni nono sono mai stati rinnovati. Chi sta in quelle case è completamente abusivo”

Guarda il servizio “Ladri di case – I palazzi di Livorno in mano agli abusivi”, clicca sul link

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro/ladri-di-case-i-palazzi-di-livorno-in-mano-agli-abusivi_F312803501009C18

