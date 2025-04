Home

Cronaca

Ambiente

Livorno: in via delle Cateratte una discarica abusiva che cresce ogni giorno (Video)

Ambiente

3 Aprile 2025

Livorno: in via delle Cateratte una discarica abusiva che cresce ogni giorno (Video)

Livorno 3 aprile 2025 Livorno: in via delle Cateratte una discarica abusiva che cresce ogni giorno

Via delle Cateratte continua a essere teatro di un grave problema di degrado ambientale. Un lettore segnala alla nostra redazione una situazione ormai fuori controllo: un’enorme discarica abusiva che, anziché essere rimossa, sembra rinnovarsi quotidianamente, come se fosse diventata un punto di scarico “ufficiale” per rifiuti di ogni genere.

Cartongesso, infissi e rifiuti di ogni tipo

Dalle immagini inviate alla redazione, la zona appare sommersa dai rifiuti: tra gli scarti più evidenti, infissi dismessi e cartongesso, materiali particolarmente problematici perché difficili da smaltire e altamente inquinanti se lasciati all’aperto.

Una situazione che si aggrava giorno dopo giorno, alimentando il senso di abbandono e incuria che purtroppo caratterizza molte aree della città.

L’amarezza del lettore traspare chiaramente nelle sue parole:

“Che dire? Si vive in un paesone dove vige la legge delle tre scimmie?”

Un riferimento diretto all’atteggiamento di chi non vede, non sente e non parla, ignorando il problema invece di intervenire per risolverlo.

La discarica abusiva di via delle Cateratte non è solo un problema estetico, ma un serio rischio per l’ambiente e la salute pubblica. È necessario un intervento immediato da parte delle autorità competenti per bonificare l’area e, soprattutto, per prevenire il ripetersi di questi atti di inciviltà con maggiori controlli e sanzioni più severe per i responsabili.

Nel frattempo, la segnalazione del lettore lancia un chiaro messaggio: Livorno merita di meglio.