Home

Cronaca

Aree pubbliche

Livorno inaccessibile, barriere architettoniche sul marciapiede in via del Pantalone (Video)

Aree pubbliche

24 Agosto 2022

Livorno inaccessibile, barriere architettoniche sul marciapiede in via del Pantalone (Video)

Livorno 24 agosto 2022 – Livorno inaccessibile, barriere architettoniche sul marciapiede in via del Pantalone

Livorno inaccessibile, il primo di tanti esempi di barriere architettoniche a giro per la città realizzato da Antonio Morozzi. Morozzi da anni lotta per l’abbattimento delle barriere architettoniche in Borgo Cappuccini (il suo quartiere) e nel resto della città

Questo video, dice Morozzi: “è Il primo di tanti esempi che vi mostrerò esplorando le vie di Livorno. Mostrerò le situazioni di in accessibilità per causa di una progettazione “distratta” o assente”

Nelle immagini possiamo notare una panchina ed un palo della segnaletica stradale posizionati all’angolo tra via del Pantalone e via Avvalorati. La loro collocazione oltre a mettere in difficoltà una persona non vedente è di ostacolo a chi è su una sedia a rotelle impedendogli di fatto di usufruire del marciapiede

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin