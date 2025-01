Home

Inaugurata la nuova sede Cral di at a Livorno

24 Gennaio 2025

Inaugurata la nuova sede Cral di at a Livorno

Livorno 24 gennaio 2025 Inaugurata la nuova sede Cral di at a Livorno

LIVORNO, 24 gennaio 2025 – Inaugurata nella mattinata odierna, venerdì 24 gennaio 2025, la nuova sede del CRAL dei lavoratori di at di Livorno. I nuovi spazi si trovano in via di Franco 13.

Al taglio del nastro sono intervenuti, oltre al presidente del CRAL, Marco Vignale, e i consiglieri Cristian Ghelardi, Giovanni Poltri, Alessandro Bartorelli, Luca Vecce, Alessandro Mainardi, Simone Lanfranca, Iacopo Gelli, anche l’Ad Jean-Luc Laugaa, il Capo Dipartimento Nord, Alessandro Lusini, il Direttore Area Manutenzione, Massimiliano Pellegrini, e il Direttore delle Relazioni Sindacali, Alessandro Stocchi.

L’impegno del CRAL

Il Cral nasce nel 1962 grazie al fondatore Mario Gherardi e oggi può contare su 180 iscritti fra dipendenti di at e 40 soci pensionati.

Il Cral da sempre si è sempre impegnato in attività ricreative e di aggregazione finalizzate a scopi socioculturali e sportive, anche in considerazione del dopo-lavoro quale strumento aggregativo a rigenerare il lavoratore dopo aver svolto il proprio lavoro.

All’interno del Cral ci sono numerose sezioni, tra le più importanti calcio, sci, ciclismo, pesca, alpinismo, moto, musica, turismo e pensionati che organizzano eventi e cene sociali.

Il Cral ha partecipato e organizzato diverse gare sportive, una delle più recenti, ad esempio, è stata la gara nazionale di podistica che si è svolta a Livorno sul lungomare. Altra gara, orami storica, che il Cral organizza ogni anno da oramai 25 anni, è la gara di pesca per diversamente abili con ragazzi che vengono da gran parte della Toscana.

Naturalmente il Cral organizza anche gite e settimane bianche per i lavoratori di At e i loro familiari, riuscendo, proprio grazie al lavoro volontario, a permettere a prezzi accessibili la partecipazione a tante persone. Notevole, costante e continua è poi l’azione che il Cral AT di Livorno svolge a sostegno del mondo del volontariato. Ogni anno, ad esempio, la sezione musica organizza il Music Bus, un bus allestito di strumenti musicali e volontari che cantano, posizionati in una delle piazze livornesi, il cui ricavato va a favore di Telethon.

Ricordiamo inoltre l’importante collaborazione con AIRC attraverso i tre eventi nelle piazze del centro di Livorno per la vendita di cioccolatini, arance e azalee, il cui ricavato va a favore della ricerca contro il cancro. Rilevanti anche le attività di solidarietà internazionale svolte dal Cral di Livorno che negli scorsi anni ha organizzato durante il periodo estivo l’accoglienza e l’ospitalità per i bambini del Sahrawi, e da ultimo, ha realizzato una missione in sostegno alla popolazione ucraina colpita dalla guerra, organizzando, col contributo anche di Autolinee Toscane, un pullman che ha portato viveri e medicinali all’andata e poi, al rientro, ha portato in salvo, in Toscana, diverse famiglie di profughi ucraini in fuga dalla guerra.